İzmir'den Antalya'ya doğru seyir halinde olan şehirlerarası yolcu otobüsü, Denizli'nin Sarayköy ilçesi yakınlarında bariyerlere çarparak alev aldı. Adeta can pazarının yaşandığı feci kazada, yangının otobüsü hızla kaplaması sonucu 1'i bebek olmak üzere 8 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi ise yaralandı. Olay yerine bölgedeki tüm itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri seferber edildi.

DENİZLİ-AYDIN OTOYOLU'NDA GECE YARISI DEHŞETİ

Kaza, Denizli-Aydın Otoyolu Tırkaz Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 50 yaşındaki Mustafa Fevzi Mertun yönetimindeki Pamukkale Turizm firmasına ait yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak hızla bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otobüsün motor kısmından yükselen alevler, saniyeler içinde tüm aracı sardı. İçerisinde 37 yolcu ve 3 görevlinin bulunduğu otobüste can pazarı başladı.

ALEV TOPUNA DÖNEN OTOBÜSTEN ACI HABER

Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, jandarma, polis, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin zamanla yarışarak müdahale ettiği yangın uzun uğraşlar sonucu söndürüldü. Ancak yangın sonrası metal yığınına dönen otobüste yapılan incelemede, 8 kişinin feci şekilde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 33 yolcu ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Denizli ve Sarayköy'deki hastanelere sevk edildi.

EN ACI DETAY 9 AYLIK EYÜP BEBEK BABASININ KUCAĞINDA CAN VERDİ

Yürekleri dağlayan kazanın ardından kahreden detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Facianın en küçük kurbanının henüz 9 aylık olan Eyüp Miraç Şen olduğu belirlendi. Talihsiz bebeğin, yangın esnasında babasının kucağında hayatını kaybettiği tespiti olay yerindeki ekiplere zor anlar yaşattı.

DENİZLİ OTOBÜS KAZASINDA HAYATINI KAYBEDENLERİN İSİM LİSTESİ

Olay yeri inceleme ekiplerinin titiz çalışmasının ardından cenazeler, otobüsten çıkartılarak Denizli Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazada yaşamını yitiren vatandaşlarımızın kimlikleri belirlendi:

Mustafa Fevzi Mertun (Otobüs Şoförü)

(Otobüs Şoförü) Merve Erik

Hayriye Arıkan

Civan Şen

Eyüp Miraç Şen (9 aylık bebek)

(9 aylık bebek) Zehra Eyiol

Fatma Kartal

Gültilay Bığa (Kırgızistan uyruklu)

Korkunç kazayla ilgili geniş çaplı adli ve idari soruşturma başlatıldı.