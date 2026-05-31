Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün paylaştığı son verilere göre, Malatya genelinde pazar günü parçalı ve az bulutlu bir gökyüzü hâkim olacak. Hafta sonunun bu son gününde dışarıda vakit geçirmek, yürüyüş yapmak ya da pazar kahvaltısı için açık havaya çıkmak isteyen binlerce vatandaş, "Bugün hava nasıl olacak, ne giymeliyiz?" sorusuna yanıt arıyor. Uzmanların tahlilleri, sıcaklıkların ideal seviyede olacağını gösterse de aniden hızlanacak rüzgâr, kıyafet seçiminde yanılmanıza neden olabilir.

METEOROLOJİ UYARDI: RÜZGÂR PLANLARI DEĞİŞTİREBİLİR!

Meteoroloji uzmanlarının hava analizlerine göre; rüzgârın Malatya ve Elazığ genelinde kuzeybakılı yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor. Ancak günün ilerleyen saatlerinde bu esinti yer yer kuvvetli bir şekilde kendini hissettirecek. Bu durum, gölgede kalan alanlarda veya rüzgârı doğrudan alan açık bölgelerde havanın olduğundan daha serin algılanmasına yol açabilir. Bu nedenle bugün Malatya'da dışarı çıkacak vatandaşların, yanlarına hafif bir hırka veya rüzgarlık almalarında büyük fayda var.

MALATYA İLÇE İLÇE SICAKLIK HARİTASI (EN SICAKTAN EN SERİNE)

Kullanıcıların kendi ilçesini bulması ve sayfayı aşağı kaydırması için dereceler en yüksekten en düşüğe doğru sıralanmıştır. Bu yöntem dwell time (sayfada kalma süresi) oranını zirveye çıkarır:

Yazıhan: Parçalı ve az bulutlu. 27°C (Günün en sıcak bölgesi, ince kıyafetler tercih edilebilir.)

Parçalı ve az bulutlu. (Günün en sıcak bölgesi, ince kıyafetler tercih edilebilir.) Battalgazi: Parçalı ve az bulutlu. 26°C

Parçalı ve az bulutlu. Yeşilyurt: Parçalı ve az bulutlu. 26°C

Parçalı ve az bulutlu. Merkez: Parçalı ve az bulutlu. 25°C (Rüzgâr nedeniyle açık havada koruyucu bir giysi gerekebilir.)

Parçalı ve az bulutlu. (Rüzgâr nedeniyle açık havada koruyucu bir giysi gerekebilir.) Darende: Parçalı ve az bulutlu. 25°C

Parçalı ve az bulutlu. Doğanyol: Parçalı ve az bulutlu. 25°C

Parçalı ve az bulutlu. Akçadağ: Parçalı ve az bulutlu. 24°C

Parçalı ve az bulutlu. Kale: Parçalı ve az bulutlu. 24°C

Parçalı ve az bulutlu. Pütürge: Parçalı ve az bulutlu. 23°C

Parçalı ve az bulutlu. Arguvan: Parçalı ve az bulutlu. 22°C

Parçalı ve az bulutlu. Doğanşehir: Parçalı ve az bulutlu. 22°C

Parçalı ve az bulutlu. Arapgir: Parçalı ve az bulutlu. 21°C (Esintiyle birlikte serin bir pazar günü yaşanacak.)

Parçalı ve az bulutlu. (Esintiyle birlikte serin bir pazar günü yaşanacak.) Hekimhan: Parçalı ve az bulutlu. 21°C

Parçalı ve az bulutlu. Kuluncak: Parçalı ve az bulutlu. 20°C (Günün en serin ilçesi, dışarı çıkarken tedbirli olunmalı.)

Malatya genelinde pazar günü hava her ne kadar parçalı bulutlu ve ideal sıcaklıkta görünse de, Meteoroloji'nin uyardığı kuzeybatı yönlü rüzgâr aniden üşütebilir. Özellikle çocuklu ailelerin ve açık havada pazar yürüyüşüne çıkacakların yanına ince bir rüzgarlık almasını tavsiye ederiz.

Peki, sizin bulunduğunuz ilçede şu an hava nasıl, rüzgâr etkisini göstermeye başladı mı? Yorumlarda bizimle paylaşın, Malatya'nın hava durumunu birlikte takip edelim