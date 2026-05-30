Türkiye’nin ve dünyanın en önemli gastronomi ve tarım değerlerinden biri olan, Malatya’nın "beyaz altını" olarak bilinen kayısıda stratejik sezon resmen açıldı. Geçen yıl tarım arazilerini vuran ve üreticiyi adeta dert küpüne çeviren zirai don felaketinin ardından, bu yılın ilk sevindirici ve umut dolu haberi Pütürge ilçesinden geldi. Malatya'da yeşeren umutlar, Pütürge'nin bereketli topraklarında ilk meyvesini verdi.

İLK BEREKET PÜTÜRGE BÖLÜKKAYA’DAN GELDİ

Pütürge ilçesine bağlı Bölükkaya Mahallesi’nde üretici Abdullah Karakuş’a ait bahçede, 2026 yılının ilk yaş kayısı hasadı dualarla yapıldı. Geçtiğimiz yıl dondan dolayı tek bir kayısı bile koparamayan üreticiler, bu yıl dalları dolduran altın sarısı meyveleri toplarken büyük bir heyecan yaşadı.

İlçede gerçekleştirilen bu ilk ve anlamlı hasada, üreticilere destek vermek ve bayram havasındaki bu coşkuyu paylaşmak adına AK Parti Malatya İl Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Karakaş da katıldı. Bahçeye girerek kollarını sıvayan ve üreticilerle birlikte kayısı toplayan Karakaş, üreticinin emeğinin bu yıl karşılık bulmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"GEÇEN YILIN ACISINI BU YIL BEREKETLE UNUTUYORUZ"

Hasat sırasında konuşan bahçe sahibi ve yerel üreticiler, geçen yıl yaşanan büyük ekonomik kaybı hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Geçen yıl zirai don nedeniyle bahçelerimizden tek bir ürün alamamıştık, emeğimiz toprağa gömülmüştü. Bu yıl ise Rabbimize şükürler olsun dallarımız dolu. Bu ilk ürün bizim için sadece bir hasat değil, çok büyük bir moral ve can suyu oldu. Malatya kayısısı bu yıl küllerinden doğuyor."

ALTIN SARISI KAYISILAR DÜNYA PAZARINA DOĞRU YOLA ÇIKTI

Üreticilerle yakından ilgilenen ve taleplerini dinleyen Hasan Karakaş ise, kayısının bölge ve ülke ekonomisi için kelimenin tam anlamıyla "altın" değerinde olduğunu vurguladı. Karakaş, tüm Malatyalı çiftçilere kazasız, belasız, bereketli ve yüksek kazançlı bir sezon temennisinde bulundu.

Pütürge’deki bahçelerden hummalı bir çalışmayla tek tek toplanan sezonun ilk yaş kayısıları, tazeliğini koruması için özel kasalara yerleştirildi. Hem Türkiye içi piyasaya hem de dünyanın dört bir yanına ihraç edilmek üzere lojistik ağlara teslim edilen ilk ürünler, Pütürge’den resmen yola çıktı. Yetkililer ve üreticiler, önümüzdeki günlerde ilçedeki ve Malatya genelindeki hasadın hızlanarak yaygınlaşacağını belirtiyor.