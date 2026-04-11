Malatya’da nisan ayında etkisini artıran soğuk hava ve kar yağışı, ulaşımda aksamalara yol açtı. Pütürge yolu Kubbe Dağı mevkiinde yoğun kar ve tipi nedeniyle çok sayıda araç mahsur kaldı.

Yoğun yağışla birlikte görüş mesafesinin düştüğü bölgede sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, ihbar üzerine harekete geçen karayolları ekipleri mahsur kalan araçların kurtarılması için çalışma başlattı.

Öte yandan kent genelinde de kar yağışı etkisini sürdürüyor. Birçok ve ilçede kar yağışı görülürken, şehir merkezinde ise yağmur ve yer yer karla karışık yağmur etkili oluyor. Yetkililer, sürücüleri dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.