112 Acil Çağrı Merkezi’ne, Yeşilyurt ilçesi İnönü Mahallesi’nde bulunan Faik Erdoğan Vakfı Camii’nde yatsı namazı sonrası cemaatin camiden çıkmadığı yönünde ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye intikal eden polis ekipleri, camide kendileri için hazırlanan anlamlı bir programla karşılaştı.

Polis Haftası ve Emniyet Teşkilatı’nın 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla organize edilen sürpriz etkinlikte, cami cemaati tarafından polisler için dua edildi. Sürpriz karşısında duygulanan ekipler, programın ardından cemaatle bir süre sohbet etti.

Cami imamı yaptığı açıklamada, polislerin her zaman yanlarında olduğunu vurgulayarak,

“Onlara bir vefa borcu olarak bu programı düzenledik. Şehitlerimiz ve gazilerimiz için dua ettik. Güzel bir buluşma oldu”

ifadelerini kullandı.

Duygu dolu anların yaşandığı etkinlik, polis ile vatandaş arasındaki güçlü bağın bir kez daha gözler önüne serdi.