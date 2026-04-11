Malatya Valiliği tarafından yapılan değerlendirmelere göre, önümüzdeki günlerde yaşanabilecek don riskine karşı üreticilerin meteorolojik verileri günlük olarak takip etmeleri ve gerekli önlemleri almaları büyük önem taşıyor.

ZİRAİ DON RİSKİNE KARŞI NASIL ÖNLEMLER ALINIR?

Uzmanlar ve yetkililer tarafından önerilen başlıca korunma yöntemleri şu şekilde sıralanıyor:

1- HAVANIN KARIŞTIRILMASI

Radyasyonlu gecelerde, yere yakın soğuk hava tabakası ile üst seviyelerdeki daha sıcak havanın karıştırılması don zararını azaltıyor. Bu amaçla rüzgâr makineleri, fanlar veya benzeri ekipmanlar kullanılabiliyor. Ancak yöntemin etkili olabilmesi için don öncesinde sıcaklık terselmesinin (inversiyon) oluşup oluşmadığı mutlaka dikkate alınmalı.

2- DOĞRUDAN ISITMA YÖNTEMİ

Bahçelerde uygun ısıtma ekipmanları kullanılarak veya kontrollü küçük ateşler yakılarak ortam sıcaklığı artırılabiliyor. Isıtıcıların araziye dengeli dağıtılması ve özellikle soğuk hava akışının yoğun olduğu yönlerde daha fazla kullanılması önem taşıyor. Uzmanlar, çok sayıda küçük ısı kaynağının, az sayıdaki büyük ateşe göre daha etkili olduğuna dikkat çekiyor.

3- SU UYGULAMASI (YAĞMURLAMA)

Üstten sulama yöntemi ile bitki yüzeyinde oluşan suyun donarken açığa çıkardığı ısı sayesinde bitki dokusu korunabiliyor. Yağmurlama işleminin sıcaklık 0°C’ye yaklaşırken başlatılması ve hava sıcaklığı tekrar sıfırın üzerine çıkana kadar kesintisiz sürdürülmesi gerekiyor. Sistemlerin önceden kontrol edilmesi ve yeterli su kaynağının sağlanması da kritik önem taşıyor.

Valilik, üreticilerin tarımsal faaliyetlerini sürdürülebilir kılmak ve olası zararları en aza indirmek adına bu tedbirleri dikkate almalarının büyük önem taşıdığını belirterek kamuoyuna duyurdu.