Malatya'da etkili olan soğuk hava ve kar yağışı, kayısı üreticilerini harekete geçirdi. Dünyanın kuru kayısı üretiminin önemli bir bölümünü karşılayan Malatya'da etkili olan soğuk hava ve kar yağışı, üreticileri harekete geçirdi.

Zirai don riskine karşı kentte bazı üreticiler bahçelerinde ateş yakarak sıcaklık artırmaya çalışırken, Darende ilçesi Aşağıulupınar Mahallesi'nde ise kayısı ağaçlarının naylonla sarıldığı görüldü.