Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanlığı’nın ev sahipliğinde düzenlenen AK Parti Yerel Yönetimler Gündemli İlçe Danışma Meclisi Toplantısı’na katıldı.

“YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ”

Başkan Er, toplantıda yaptığı konuşmada, 1994 yılı ruhuyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın belediyecilik anlayışıyla görev yaptıklarını belirterek,

“Biz hizmet, eser ve gönül belediyeciliği yapıyoruz”

diyen Başkan Sami Er,

“Biz tarzımızı, terbiyemizi, davranışımızı ve belediyeciliğimizi buradan aldık ve buradan hareketle yolumuza devam ediyoruz”

ifadelerini kullandı.

“MALATYA, DOĞU’NUN PARİS’İ OLACAK”

Malatya’nın 6 Şubat 2023 depremlerinde Hatay’dan sonra büyük yara alan ikinci il olduğuna dikkat çeken Başkan Er,

“Allah’a hamdolsun Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum ile diğer bakanlarımızın pratik ve çözüm odaklı çalışmaları; bizim de yerelde sayın valimiz, milletvekillerimiz ve kamu kurum kuruluşlarıyla birlikte oluşturduğumuz sinerjiyle Malatya ayağa kalktı. Bunu hepimiz sahada görüyoruz. Biz sadece depremin yaralarını sarmadık; geleceğin Malatya’sını inşa ediyoruz. Daha yaşanabilir, dirençli ve gelişmiş bir Malatya oluşturuyoruz. Malatya için geçmişte ‘Doğu’nun yıldızı, Doğu’nun Paris’i’ denilirdi. Önümüzdeki süreçte Malatya yeniden bu şekilde anılacak”

ifadelerine yer verdi.

“BİZ ŞEHİRCİLİK VİZYONUYLA HAREKET EDİYORUZ”

Geleceğin Malatya’sına yönelik ciddi projeleri olduğunu vurgulayan Başkan Er,

“Belediyecilik sadece binalar ve yollar yapmaktan ibaret değil. Biz bir şehircilik vizyonuyla hareket ediyoruz. TOKİ ve Emlak Konut’un şehirde birçok çalışması var. Bizim de ciddi dokunuşlarımız oldu. 30 Nisan’a kadar Fuzuli Caddesi’nde çalışmaların biteceğini düşünüyoruz. Yol iki gidiş-iki geliş, refüjlü duble yol olacak. Ardından Güney Kuşak Yolu’na başlayacağız. Kernek bölgesindeki 5-6 dönümlük park alanını 35 dönüme çıkarıyoruz. Kamulaştırmalar tamamlandı, proje çalışmaları sürüyor. Malatya’ya teleferik ve seyir terası kazandırmak istiyoruz. İnönü Caddesi’ni 30 metreye çıkarmak için yoğun çaba sarf ettik. Hafif raylı sistem projesi için de gerekli onay sürecini tamamlamak üzereyiz”

diye konuştu.

“YOL ÇALIŞMALARI VE ULAŞIM PROJELERİ HIZ KESMİYOR”

Malatya’yı alternatif su kaynağıyla buluşturacaklarını belirten Başkan Er,

“Fırat Havzası’ndan Malatya’ya alternatif içme suyu getirmek için 3,5 milyarlık kaynak bulduk. İkizce altyapısına 2,2 milyar liralık yatırım yaptık. Arıtma tesisleri ve sulama projeleriyle kaynakları verimli kullanıyoruz. İkinci viyadük çalışması başladı. Ayrıca İkizce’den başlayıp Adıyaman yoluna bağlanacak yeni bir ulaşım aksı oluşturuyoruz. Kırsalda 2 milyar, şehir merkezinde ise 3 milyar liralık yol yatırımı planladık”

şeklinde konuştu.

“800 BİN METREKARELİK MİLLET BAHÇESİ YAPILACAK”

Başkan Er, Malatya’ya kazandırılacak projeler arasında büyük bir rekreasyon alanı da bulunduğunu belirterek,

“Fransız Kalkınma Ajansı’ndan 10 milyon Euro hibe aldık. Enkaz ayrıştırmalarının ardından 800 bin metrekarelik alanı Millet Bahçesi ve rekreasyon alanı olarak düzenleyeceğiz”

dedi.

“4 MİLYAR LİRALIK GENÇLİK VE SPOR YATIRIMI”

Gençlik ve spor yatırımlarına da değinen Başkan Er şu ifadelere yer verdi:

“Malatya’nın her noktasında gençlik ve spor merkezleri olacak. 4 milyar liralık yatırım yapıyoruz. Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde kurduğumuz kütüphaneyi 20 gün içinde açacağız. Modern ve örnek bir kütüphane olacak.”

“MALATYA EMİN ELLERDE”

Konuşmasının sonunda Malatya’nın emin ellerde olduğunu vurgulayan Başkan Sami Er,

“Malatyalılar rahat olsun. Malatya’nın emaneti bizim emanetimiz. Bu güvene layık olmak için çalışıyoruz. Malatya’nın bir kuruşunu dahi heba etmeyeceğiz”

açıklamalarına yer verdi.

