Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Av. Bülent Kaya tarafından Esenlik Tanzim Marketleri hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisine, Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek’in cevaplaması için bir soru önergesi verildi.

Saadet Partisi Malatya İl Başkanlığı, Esenlik Tanzim Marketleri hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan soru önergesine ilişkin açıklamada bulundu. İl Başkanı Av. Hamza Paşahan, kamuoyunda oluşan tartışmalara açıklık getirilmesi adına sürecin yakından takip edilmesi gerektiğini belirtti.

SORU ÖNERGESİ

Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek’e yöneltilen soru önergesinde ise, “Esenlik İmar İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi, Malatya Büyükşehir Belediyesinin iştiraki olarak faaliyet gösteren ve kamu tüzel kişiliğine bağlı bir belediye şirketidir. Bu yönüyle şirketin faaliyetleri, yalnızca ticari sonuçlar bakımından değil, aynı zamanda kamu kaynaklarının kullanımı ve kamu hizmetlerinin yürütülmesi açısından da önem taşımaktadır. Son dönemde kamuoyuna yansıyan çeşitli değerlendirme ve açıklamalarda, şirketin mali performansına ilişkin farklı iddialar gündeme gelmiştir. Belediyelere bağlı şirketlerin mali yapısı; şeffaflık, hesap verebilirlik, etkinlik ve hukuka uygunluk ilkeleri çerçevesinde değerlendirilmesi gereken önemli bir alandır. Zira bu şirketlerin yönetim anlayışı ve mali işleyişi, doğrudan doğruya kamu yararını ilgilendirmektedir. Bu çerçevede, söz konusu şirketin güncel mali durumunun, gelir-gider dengesinin, borçluluk yapısının ve denetim süreçlerinin açık, net ve tereddüde yer bırakmayacak şekilde ortaya konulması kamu yararı bakımından gerekli görülmektedir. Şirketin mali tablolarına ve denetim mekanizmalarına ilişkin bilgilerin açıklığa kavuşturulması hem kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi hem de kamu kaynaklarının kullanımına ilişkin güvenin güçlendirilmesi açısından önem arz etmektedir” ifadeleri yer aldı.

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Av. Bülent Kaya tarafından sorulan sorular şöyle:

1-Esenlik İmar İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketinin 2021, 2022, 2023, 2024 ve 2025 mali yıllarına ait onaylı bilanço ve gelir tabloları nelerdir?

2- Anılan mali yıllar itibarıyla şirketin net dönem kârı veya net dönem zararı tutarı ne kadardır?

3- Şirketin söz konusu yıllar itibarıyla kısa vadeli borçları ile uzun vadeli borçlarının toplam tutarı ne kadardır?

4- Şirket tarafından aynı dönemlerde ödenen kurumlar vergisi tutarları ne kadardır?

5-Şirketin 2021, 2022, 2023, 2024 ve 2025 yılları itibarıyla kamu kurum ve kuruluşlarına, bankalara, tedarikçilere veya diğer gerçek ve tüzel kişilere olan toplam borç tutarı ne kadardır?

6- Şirket hakkında son beş yıl içerisinde vergi incelemesi, yoklama, teftiş veya benzeri herhangi bir mali inceleme yapılmış mıdır? Yapılmış ise, bu incelemeler neticesinde düzenlenen raporların sonuçları nelerdir?

7-Gerçekleştirilmiş denetimler sonucunda herhangi bir kamu zararı tespit edilmiş midir? Kamu zararı tespit edilmiş ise, sorumlular hakkında hangi idari, mali veya adlı istemler tesis edilmiştir?