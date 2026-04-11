Bölgenin en önemli geçim kaynaklarından biri olan kayısıda zirai don riski yeniden gündeme gelirken, üreticiler oldukça huzursuz. Gece saatlerinde hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşme ihtimali, çiftçileri harekete geçirdi.

ÇİFTÇİLER DON NÖBETİNE HAZIRLANIYOR

Bahçelerini korumak isteyen üreticiler, don tehlikesine karşı geleneksel yöntemlere başvurarak ateş yakmaya hazırlanıyor. Özellikle çiçeklenme dönemindeki kayısı ağaçlarının zarar görmesi durumunda, bu yılki rekoltenin ciddi şekilde düşebileceği tahmin ediliyor.

Sürgü Mahallesi’nde yaşayan üreticiler, ani hava değişimlerinin son yıllarda arttığına dikkat çekerek yetkililerden destek talep etti. Çiftçiler yaşadıkları kaygıyı,

“Bir gecelik don bile bütün emeğimizi yok edebilir. Şu an tek umudumuz hava sıcaklığının çok düşmemesi”

sözleriyle dile getirdi.

SOĞUK HAVA BİRKAÇ GÜN DAHA SÜRECEK

Öte yandan meteoroloji verilerine göre bölgede soğuk havanın birkaç gün daha etkili olması bekleniyor. Üreticiler ise sabaha kadar nöbet tutarak bahçelerini korumaya çalışacak.