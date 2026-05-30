Sosyal medya platformlarında hızla yayılan ve futbol dünyasında büyük tepki çeken "Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) maçlarda İstiklal Marşı uygulamasını kaldırdı" iddiası üzerine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) son dakika açıklaması yaptı. Milyonlarca vatandaşın ve futbolseverin arama motorlarında sıklıkla sorguladığı "Maçlarda İstiklal Marşı kaldırıldı mı, TFF yeni kararı ne?" sorularına DMM doğrudan yanıt verdi ve iddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu ilan etti.

DMM'nin resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, bazı art niyetli hesaplar tarafından yayılan iddiaların kamuoyunu manipüle etme amacı taşıdığı belirtildi. TFF tarafından alınan yeni kararın İstiklal Marşı'nın okunmasıyla hiçbir bağının bulunmadığı vurgulanırken, düzenlemenin asıl içeriği net bir şekilde paylaşıldı.

"UYGULAMA AYNEN DEVAM ETMEKTEDİR"

DMM, toplumsal hassasiyetlerin suistimal edilmemesi gerektiğinin altını çizerek şu ifadeleri kullandı:

"Maçlardan önce İstiklal Marşı'mızın okunması uygulaması, TFF talimatlarında yer aldığı şekliyle hiçbir değişiklik yapılmaksızın aynen devam etmektedir. Söz konusu düzenleme, yalnızca maç öncesi seremoni kapsamında ve ısınma esnasında sahaya pankartla çıkılması uygulamasına son vermeye yöneliktir."

TFF YENİ DÜZENLEMEYİ NEDEN YAPTI?

Açıklamada, pankart yasağının arkasındaki asıl nedenin uluslararası futbol kurallarına uyum ve sporcu talepleri olduğu belirtildi. İşte o gerekçeler:

UEFA ve FIFA Standartları: Karar, UEFA ve FIFA'nın küresel stadyum ile maç operasyon uygulamalarına tam uyum sağlanması amacıyla hayata geçirildi.

Kulüplerin ve Futbolcuların Talebi: Düzenleme esnasında kulüplerden ve futbolculardan gelen geri bildirimler ile talepler doğrudan dikkate alındı.

DMM, toplumsal hassasiyetleri tetikleyerek kamuoyunda infial oluşturmayı amaçlayan bu tür manipülatif paylaşımlara vatandaşların itibar etmemesi gerektiğini önemle rica etti.