Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026 sezonunun şampiyonu bu akşam belli oluyor. Fransa temsilcisi PSG ile İngiliz devi Arsenal, kupayı müzelerine götürebilmek için Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de karşı karşıya geliyor. Futbol dünyasının gözünü çevirdiği bu dev randevu öncesinde taraftarlar, karşılaşmanın başlama saatini ve yayınlanacağı kanalı sabırsızlıkla araştırıyor.

PSG - ARSENAL MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi finalindeki dev mücadele, 30 Mayıs 2026 Cumartesi (Bugün) günü oynanacak. Futbolseverlerin merakla beklediği PSG - Arsenal maçı, Türkiye saati ile 19.00'da başlayacak. Budapeşte'deki dev finalde Almanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Daniel Siebert düdük çalacak. Siebert'in yardımcılıklarını ise Jan Seidel ile Rafael Foltyn üstlenecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Milyonlarca futbol tutkununu sevindiren haber yayıncı kuruluştan geldi. Bu akşam saat 19.00'da başlayacak olan PSG - Arsenal Şampiyonlar Ligi final maçı, TRT 1 ekranlarından canlı ve tamamen şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı televizyon başından takip edemeyecek olan seyirciler, mücadeleyi TRT'nin dijital platformu Tabii üzerinden de ücretsiz ve şifresiz olarak canlı izleyebilecek.

AVRUPA'NIN EN BÜYÜĞÜ BUDAPEŞTE'DE BELLİ OLUYOR

Gerek liglerinde gerekse Avrupa arenasındaki performanslarıyla finale kadar bileklerinin hakkıyla gelen iki takım, tarihe geçmek için sahada olacak. Kulüp tarihlerinde bu dev kupayı ilk kez kazanma arzusuyla yanıp tutuşan PSG ve Arsenal'in bu amansız mücadelesi, saat 19.00'dan itibaren şifresiz ve naklen ekranlarda olacak.