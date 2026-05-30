Elazığ'da merkeze bağlı Durupınar köyünde jandarma ekipleriyle köyde yaşayan çocuklar futbol maçı oynadı. O anlar cami imamının cep telefonu kamerasına yansıdı.

Elazığ'da merkeze bağlı Durupınar köyünde jandarma ve çocuklar futbol maçı yaptı. Dostluk ve kardeşlik havasında geçen karşılaşmada çocuklar ile jandarma personeli keyifli anlar yaşadı. Sahada zaman zaman renkli görüntüler ortaya çıkarken, çocukların mutluluğu yüzlerine yansıdı. Maçın ardından Durupınar Köyü Cami İmamı Raif Çelik tarafından çocuklara ve jandarma ekiplerine dondurma ikram edildi. İkramın ardından çocuklar ve jandarma personeli bir süre sohbet etti.

Köy sakinleri, etkinliğin çocuklarla güvenlik güçleri arasındaki bağı güçlendirdiğini belirterek organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti. Etkinlik, samimi ve sıcak görüntülerle sona erdi.