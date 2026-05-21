Malatya’da yasadışı silah ticareti ve bulunduran şahıslara yönelik mücadele hız kesmeden devam ediyor.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığına darbe vurmak amacıyla Pütürge ilçesinde düğmeye bastı. Alınan istihbarat ve yapılan teknik takipler neticesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

ÇOK SAYIDA SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

KOM ekiplerinin titizlikle yürüttüğü aramalarda adeta bir cephanelik ortaya çıkarıldı. Yapılan operasyon kapsamında:

4 adet ruhsatsız tabanca,

479 adet fişek ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonun ardından yakalanarak gözaltına alınan 1 şüpheli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan talimatlar doğrultusunda adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan zanlı, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Malatya Emniyet Müdürlüğü'nden operasyona ilişkin yapılan açıklamada, şehir genelinde huzur ve güvenliğin sağlanması adına yasadışı silah temini yapan veya bulunduran şahıslara yönelik mücadelenin azim ve kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.