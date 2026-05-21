Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Malatya genelinde bugün havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor. İl genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı tahmin edilirken, bazı bölgelerde dolu yağışı da görülebilecek.

Özellikle Malatya’nın güney kesimlerinde yağışların zaman zaman kuvvetli olması bekleniyor. Yetkililer, kuvvetli yağış nedeniyle oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Hava sıcaklıklarının ise mevsim normallerinin altında seyredeceği bildirildi. Rüzgarın genel olarak güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette eseceği, yağış anında ise hızını artırarak saatte 40 ila 60 kilometreye ulaşabileceği ifade edildi.

Meteoroloji ayrıca bölge genelinde etkili olması beklenen olumsuz hava koşullarına karşı tedbir çağrısında bulundu. Özellikle açık alanlarda bulunacak vatandaşların yıldırım ve dolu riskine karşı dikkatli olmaları istendi.

Öte yandan Tunceli ve Bingöl’ün yüksek ve eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesinin sürdüğü belirtilirken, bu bölgelerde yaşayan vatandaşların dikkatli ve tedbirli davranmaları gerektiği vurgulandı.

MERKEZ VE İLÇELERDE HAVA DURUMU

Merkez: Parçalı yer yer çok bulutlu; aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (yer yer kuvvetli) 18 derece

Akçadağ: Parçalı yer yer çok bulutlu; aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17 derece

Arapgir: Parçalı yer yer çok bulutlu; aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16 derece

Arguvan: Parçalı yer yer çok bulutlu; aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16 derece

Battalgazi: Parçalı yer yer çok bulutlu; aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20 derece

Darende: Parçalı yer yer çok bulutlu; aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18 derece

Doğanşehir: Parçalı yer yer çok bulutlu; aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (yer yer kuvvetli) 15 derece

Doğanyol: Parçalı yer yer çok bulutlu; aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (yer yer kuvvetli) 19 derece

Hekimhan: Parçalı yer yer çok bulutlu; aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15 derece

Kale: Parçalı yer yer çok bulutlu; aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (yer yer kuvvetli) 19 derece

Kuluncak: Parçalı yer yer çok bulutlu; aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16 derece

Pütürge: Parçalı yer yer çok bulutlu; aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (yer yer kuvvetli) 18 derece

Yazıhan: Parçalı yer yer çok bulutlu; aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20 derece

Yeşilyurt: Parçalı yer yer çok bulutlu; aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (yer yer kuvvetli) 19 derece.