Malatya’nın Battalgazi ilçesi merkezli meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem, kent genelinde büyük paniğe neden oldu. Sarsıntıya sınıflarında yakalanan öğrenciler arasında, özel durumlardan dolayı tahliye edilmesi en güç olan özel eğitim öğrencileri de vardı. Ali Kuşçu Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda deprem anında yaşanan can pazarı ve öğretmenlerin sergilediği destansı koruma refleksi güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Depremin başlamasıyla birlikte okulda büyük bir korku ve panik dalgası yaşandı. Özellikle zihinsel ve ortopedik engelleri nedeniyle hareket kabiliyeti kısıtlı olan öğrenciler merdivenlerden inmekte büyük güçlük çekti. Bu esnada okulda görevli Özel Eğitim Öğretmenleri Gökhan Aydoğdu ve Yunus Güngörü, hiç tereddüt etmeden hareket geçerek zihinsel ve ortopedik engelli öğrencileri Sergen Savucu'nun yanına koştu. "Önce öğrenciler" anlayışıyla hareket eden fedakar öğretmenler, yürümekte zorlanan Sergen'i kucaklarına alarak hızlı ve kontrollü bir şekilde merdivenlerden aşağı indirmeye başladı.

Öğretmenlerinin güven veren desteği ve yoğun çabası sayesinde Sergen Savucu ve diğer özel öğrenciler, sarsıntı devam ederken burnu bile kanamadan okul bahçesindeki güvenli alana tahliye edildi. Okul bahçesinde de öğrencilerini sakinleştirmek için etrafından bir an olsun ayrılmayan Gökhan Aydoğdu ve Yunus Güngörü’nün bu örnek davranışı izleyenlere duygusal anlar yaşatırken, canı pahasına öğrencisini koruyan öğretmenlerin fedakarlığı hafızalara kazındı.