Şehir merkezindeki o yoğun kurtarma, enkaz kaldırma ve yeniden inşa hareketliliği, Doğu Anadolu'nun sarp coğrafyasına gizlenmiş kırsal bölgelerde yavaş yavaş kaybolup gidiyor. Doğanyol ve Arguvan ilçeleri, koca il sınırları içerisinde trafiğe kayıtlı motorlu taşıt sayısının en dip seviyelerde ölçüldüğü yerleşim merkezleri olarak öne çıkıyor. Malatya'da binek araç trafiğinin esamesi buralarda okunmuyor.

Devletin resmi kurum kayıtları ve TÜİK istatistikleri incelendiğinde buralardaki taşıt varlığının yok denecek kadar zayıf olduğu tüm gerçekliğiyle yüzeye çıkıyor. Doğanyol, zaten on yıllardır büyükşehirlere göç veren, genç nüfusu hızla azalan, kendi halinde bir ilçe. İnsanlar memleketlerini terk edip gittikçe sokaklarda toz kaldıran o az sayıdaki araçlar da birer birer eksildi. Daracık, taş döşeli ilçe merkezinde günün tam ortasında, mesai saatlerinde bile derin bir sessizlik hakim oluyor. Ücretli otopark veya trafik kilitlenmesi gibi sorunlar buraların lügatında kesinlikle yer almıyor.

Arguvan'da Araç Alımı Yerine Tarıma Yatırım

Kendine has türküleriyle ve kültürüyle meşhur olan Arguvan, aynı zamanda güçlü tarımsal kimliğiyle de öne çıkan bir bölge. İlçe halkının zorlukla biriktirdiği paralar galericilerde veya otomobil bayilerinde değil, doğrudan bereketli tarlalarda değerleniyor. Aileler yeni bir binek otomobil satın almak ve onun masraflarını sırtlanmak yerine garajdaki traktörünü yenilemeyi veya bahçesine modern tarımsal sulama sistemleri kurmayı çok daha karlı buluyor. Bu geleneksel tercih, binek araç tescil rakamlarını ciddi bir oranda baskı altında tutuyor. Sokaklardan geçen tek tük arabalar da genellikle resmi plakalı kamu taşıtları oluyor.

Deprem Sonrası Araç Sahipliğinde Düşüş

Şubat ayında yaşanan o karanlık sarsıntıların ardından bölge halkının tüm ekonomik öncelikleri ve hayata bakış açısı tamamen değişti. Ağır hasar alan köylerde vatandaşlar geçici barınma ihtiyacını kalıcı çözümlere kavuşturmaya odaklanmış durumda. Hasar gören, hurdaya dönen veya doğrudan enkaz altında kalan özel araçların yerine maddi imkansızlıklar nedeniyle yenileri konulamadı. Uzayan sigorta ve kasko süreçleri, bölgedeki araç alım satım pazarını tamamen durma ve donma noktasına getirdi. Kırsalda çadırda veya konteynerde yaşayan halk, bireysel bir taşıt almak yerine toplu ulaşımı veya yardımlaşarak seyahat etme kültürünü benimsedi.

Akaryakıt Masrafları Kontak Kapattırdı

Aracı sağ kalan az sayıdaki Doğanyollu veya Arguvanlı vatandaş da pompa fiyatlarındaki önlenemez artışlar yüzünden kontağı tamamen kapatmış durumda. Artan benzin ve mazot faturaları, kısıtlı kırsal gelire kıyasla çok yüksek bir gider kalemi olarak karşılarına çıkıyor. Hastalık veya resmi işlem gibi acil durumlar haricinde hususi arabalar kapı önlerinde veya çadır yanlarında brandayla kapalı bir şekilde yatıyor. Motor gürültüsünün yerini rüzgarın sesi alıyor. Trafiğin getirdiği o büyük stresin tamamen yabancı olduğu bu iki ilçe, yaşadığı acıların gölgesinde taşıtsız ve sakin yapısını korumaya devam ediyor.