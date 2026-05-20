Televizyon dünyasının yakından takip edilen yapımları arasında yer alan A.B.İ. dizisinin gelecek bölümleri için masadaki planlar netleşti. Yönetmenliğini Cem Karcı’nın üstlendiği projenin hem yayın takviminde hem de oyuncu kadrosunda köklü değişiklikler yaşanıyor. Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgilere göre, dizinin yeni sezon hikayesi tamamen farklı bir eksene kayacak.

YAYIN TAKVİMİ VE SEZON FİNALİ TARİHİ GÜNCELLENDİ

Dün akşam 16. bölümüyle izleyici karşısına çıkan yapımın 17. bölümü için araya resmi tatil girecek. Seyirciler, yeni bölümle bayram tatili sürecinin tamamlanmasının ardından buluşacak.

Planlanan yayın takviminde yapılan bu güncellemeyle birlikte sezon finali için beklenen tarih de öne çekildi. Yapım ekibi, dizinin 9 Haziran tarihinde yayınlanacak 18. bölümüyle sezonu kapatmasını kararlaştırdı.

KADRODA BEKLENMEYEN AYRILIK: AFRA SARAÇOĞLU VEDA EDİYOR

Yayın takvimindeki revizyonun yanı sıra dizinin ana kadrosunda yaşanacak kritik ayrılık da kesinleşti. Hikayede Avukat Çağla Öncü karakterine hayat veren yetenekli oyuncu Afra Saraçoğlu, projeden ayrılmaya hazırlanıyor.

Dizinin gidişatında önemli bir konuma sahip olan Saraçoğlu'nun, bayram sonrası ekrana gelecek olan 17. bölüm itibarıyla kadroya resmi olarak veda edeceği belirtildi.

YENİ SEZONDA DOĞAN KARAKTERİ İÇİN FARKLI BİR DÖNEM BAŞLIYOR

Başrol oyuncusunun vedasının ardından senaryoda yepyeni bir dönemin kapıları aralanıyor. Kurgu gereği önce babasını, ardından da Çağla karakterini kaybeden Doğan için bambaşka bir sayfa açılacak.

Kenan İmirzalıoğlu’nun hayat verdiği karakterin, gelecek sezonda ekran yolculuğuna yeni bir partnerle devam etmesi planlanıyor. Yapım ekibinin hikayeyi güçlendirecek bu yeni isim için cast çalışmalarına hız verdiği ifade ediliyor.