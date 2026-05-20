Malatya’da bugün derin bir hüzün hakim. 20 Mayıs 2026 Çarşamba günü Malatya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı tarafından paylaşılan güncel verilere göre, şehirde bugün 9 vatandaşımız hakkın rahmetine kavuştu.

Tahir Topal

  • Yaş: 89
  • Defin Yeri: Şehir Mezarlığı
  • Taziye Adresi: Yakınca Mahallesi, Yeşilyurt / Malatya

Hüseyin Aslan

  • Yaş: 71
  • Defin Yeri: Şehir Mezarlığı
  • Taziye Adresi: Hacıosmanlar Mahallesi, Battalgazi / Malatya

Fatime Neşe Arıkan

  • Yaş: 71
  • Defin Yeri: Şehir Mezarlığı
  • Taziye Adresi: Fırat Mahallesi, Battalgazi / Malatya

Beyzanur Narinç

"Doğru bilgilendirme büyük önem taşıyor"
  • Yaş: 18 (Genç yaştaki bu kayıp, yerel halkın en çok dikkatini çekecek ve taziye detayını sorgulatacak acı bir gelişmedir)
  • Defin Yeri: Şehir Mezarlığı
  • Taziye Adresi: Seyran Mahallesi, Yeşilyurt / Malatya

Satı Dilek

  • Yaş: 63
  • Defin Yeri: Şehir Mezarlığı
  • Taziye Adresi: Tepebağ Mahallesi, Arguvan / Malatya

Mehmet Dinçer

  • Yaş: 72
  • Defin Yeri: Şehir Mezarlığı
  • Taziye Adresi: Kernek Mahallesi, Battalgazi / Malatya

Turan Şeker

  • Yaş: 74
  • Defin Yeri: Konak Mahalle Mezarlığı
  • Taziye Adresi: Konak Mahallesi, Yeşilyurt / Malatya

Mahire Iıldak

  • Yaş: 81
  • Defin Yeri: Konak Mahalle Mezarlığı
  • Taziye Adresi: Konak Mahallesi, Yeşilyurt / Malatya

Fatma Tanrıverdi

  • Yaş: 84
  • Defin Yeri: Burç Mahalle Mezarlığı
  • Taziye Adresi: Burç Mahallesi, Doğanyol / Malatya

Listede yer alan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz

Kaynak: Haber Merkezi