Dolar/TL kurundaki durağan olmayan yapı da ithalat maliyetlerini şişiriyor. Bu iki küresel ve yerel faktör, akaryakıt tabelalarının sürekli güncellenmesini zorunlu kılıyor. 20 Mayıs 2026 Çarşamba güncel verilerine göre yeni bir fiyat sarsıntısı kapıya dayandı. Malatya'daki üreticiyi, esnafı ve bireysel sürücüyü doğrudan ilgilendiren motorin grubunda ciddi bir artış rotası çizildi. Kayısı diyarında nakliye giderleri bu gece itibarıyla yeniden hesaplanacak.

Beklenen Zam Oranı: 1 Lira 74 Kuruş

Fiyat artışının detaylarını Gazeteci Olcay Aydilek sosyal medya hesaplarından bildirdi. Yapılan açıklamada "Motorine, bu gece yarısı 1 TL 74 kuruş zam bekleniyor" denildi. Beklentilerin çok üzerinde olan bu 1.74 liralık okkalı zam, Malatyalı dizel araç sahipleri için adeta soğuk duş etkisi yarattı. Saat 00.00'dan sonra yürürlüğe girecek olan bu tarife değişikliği öncesinde, akşam saatlerinde yerel istasyonlarda uzun araç kuyrukları oluşması bekleniyor. Tarımsal üretimde kullanılan traktörlerden şehirlerarası yük taşıyan kamyonlara kadar her motorin tüketicisi bu maliyet artışını cebinde hissedecek.

Üç Büyükşehrin Pompaya Yansıyan Rakamları

Malatya'daki fiyatlar genellikle büyükşehirlerdeki ana dağıtım noktalarının üzerine eklenen lojistik bedelleriyle ortaya çıkar. Bu yüzden İstanbul, Ankara ve İzmir rakamları piyasanın nabzını gösterir. İstanbul Avrupa Yakası'nda bugün itibarıyla benzin 65.02 TL, motorin 67.48 TL, LPG 33.89 TL'den satılıyor. Anadolu Yakası'nda fiyatlar; benzin için 64.86 TL, motorin için 67.32 TL, LPG için 33.29 TL şeklinde konumlandı. İç Anadolu bölgesi merkezi Ankara'da benzin 65.99 TL, motorin 68.59 TL, LPG 33.87 TL. İzmir pompalarında ise benzin 66.27 TL, motorin 68.86 TL, LPG 33.69 TL'den alıcı buluyor. Malatya istasyonlarındaki motorin fiyatı, bu geceki rekor zammın ardından oldukça yüksek bir seviyeye tırmanacak.