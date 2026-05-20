Malatya güne sarsıntıyla uyandı. AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 09.00'da 5.6 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Yerel saatle 09:00:14'te gerçekleşen depremin derinliği 7.03 km olarak ölçüldü. Yere yakın bir mesafede gerçekleşen sarsıntı, Battalgazi başta olmak üzere Malatya genelinde ve komşu illerde yoğun şekilde hissedildi. Depremin ardından vatandaşlar panik yaşadı.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre Malatya merkezli, büyüklüğü 3.0 ve üzerinde olan depremlerin kronolojik sıralaması şöyle:

Saat: 18:35:56 | Yer: TANIŞIK-(MALATYA) | Büyüklük: 3.2 (ML) / 3.1 (Mw) | Derinlik: 8.5 km

Saat: 10:21:06 | Yer: TANIŞIK-(MALATYA) | Büyüklük: 3.6 (ML) / 3.5 (Mw) | Derinlik: 4.4 km

Saat: 09:00:15 | Yer: TANIŞIK-(MALATYA) | Büyüklük: 5.6 (ML) / 5.4 (Mw) | Derinlik: 8.9 km

AFAD verilerine göre, Malatya sınırlarındaki (Battalgazi, Pütürge, Yeşilyurt vb.), büyüklüğü 3.0 ve üzerinde olan tüm depremlerin kronolojik sıralaması şöyle:

Saat: 18:35:56 | Yer: Battalgazi (Malatya) | Büyüklük: 3.2 (ML) | Derinlik: 14.43 km

Saat: 10:21:06 | Yer: Battalgazi (Malatya) | Büyüklük: 3.6 (ML) | Derinlik: 12.1 km

Saat: 09:00:15 | Yer: Battalgazi (Malatya) | Büyüklük: 5.6 (Mw) | Derinlik: 7.0 km

Şehirde gün içinde 50’den fazla sarsıntı küçük hissedildi.