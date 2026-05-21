20 Mayıs 2026 tarihinde merkez üssü Malatya'nın Gülümuşağı köyü olan 5.6 büyüklüğündeki deprem, bölgedeki büyük fay hatlarındaki gerilim transferini yeniden gündeme taşıdı. Sarsıntının ardından yazılı bir basın açıklaması yapan TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası, bölgedeki aktif fay davranışlarını masaya yatırdı. Yapılan yerbilimsel değerlendirmede, son depremin sıradan bir sarsıntı olmadığı, aksine büyük depremlerden devrolan stresin tehlikeli bir sonucu olduğu ifade edildi.

“6.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM ÜRETME POTANSİYELİ TAŞIYOR”

Jeoloji Mühendisleri Odası tarafından paylaşılan raporda, son depremin 2020 Sivrice (6.8) ile 2023 Kahramanmaraş (7.7 ve 7.6) depremleri sırasında Doğu Anadolu Fay Zonu üzerinde kırılmamış tek bölüm olarak kalan “Arıkonak Alt Segmenti” üzerinde yaşandığı vurgulandı. 18 kilometre uzunluğundaki bu alt segmentin bilimsel hesaplamalara göre Mw 6.5 büyüklüğünde bir deprem üretme potansiyeli taşıdığının altı çizildi. Raporda ayrıca bölgede yaşanan yoğun sismik hareketliliğin gerilme alanlarını değiştirdiği belirtilerek; Malatya, Savrun, Çokak, Kale fayları ile Güneydoğu Anadolu Bindirme Zonu’nun (Gerger, Sincik vb.) sismotektonik duyarlılık açısından çok sıkı takip edilmesi gereken aktif yapılar olduğu bildirildi.

Deprem gerçeğine karşı dirençli kentler oluşturulabilmesi için acil adımlar atılması gerektiğini savunan JMO, çözüm önerilerini de sıraladı. Başta Malatya, Elazığ, Adıyaman ve Kahramanmaraş olmak üzere tüm bölgenin temel jeoloji haritalarının güncellenmesi çağrısında bulunan oda yönetimi; Türkiye Diri Fay Haritası çalışmalarının bir an önce kamuoyu ile paylaşılmasını, Türkiye Deprem Tehlike Haritası ile Bina Deprem Yönetmeliğinin yenilenmesini talep etti. JMO, afet risklerinin kökten azaltılması amacıyla TBMM'ye seslenerek, "Afet Risk Azaltma Kanunu"nun vakit kaybedilmeden yasalaşması gerektiğini vurguladı.