Malatya’da vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetimler aralıksız sürüyor. Malatya İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde 18 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirilen “Huzur 44 Uygulaması (2026/4)” kapsamında il genelinde geniş çaplı denetim yapıldı.

13 ilçede eş zamanlı olarak gerçekleştirilen uygulama, saat 22.00 ile 00.00 arasında 31 farklı noktada ve umuma açık iş yerlerinde yapıldı. Toplam 312 personelin katıldığı uygulamada binlerce kişi ve araç sorgulandı.

Denetimlerde 3 bin 127 şahsın GBT sorgusu yapılırken, 738 araç kontrol edildi. Ayrıca 82 umuma açık iş yeri ile 11 park ve bahçe ekipler tarafından denetlendi. Yapılan kontroller sonucunda çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 1 şahıs yakalanırken, yoklama kaçağı olduğu tespit edilen 5 kişi hakkında tutanak düzenlendi. Öte yandan denetimlerde, kapalı alanda sigara içilmesine izin verilmesi, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı eksikliği ile evrak yetersizliği nedeniyle toplam 17 iş yerine işlem yapıldı.

Trafik denetimlerinde ise çeşitli kural ihlalleri yaptığı belirlenen 18 araca idari para cezası uygulanırken, haciz yakalamalı olduğu belirlenen 1 araç hakkında gerekli işlemler gerçekleştirildi. Malatya İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, kentte mevcut huzur ve güven ortamının korunmasına yönelik uygulama ve denetimlerin kararlılıkla devam edeceği belirtildi.