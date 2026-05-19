19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, tüm yurtta olduğu gibi Malatya’da da coşkuyla kutlanıyor. Bayram dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Örgütü tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Yoğun katılımın sağlandığı törenin ardından basına açıklamalarda bulunan CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, günün anlam ve önemine değinirken, gündeme dair de çarpıcı mesajlar verdi.

19 Mayıs 1919'un Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı en kritik viraj olduğunu belirten Yıldız, Kurtuluş Savaşı'nın dünyada eşi benzeri görülmemiş bir yöntemle, Meclis çatısı altında yönetildiğini söyleyerek,

"Bugün Milli Mücadelemizin, Kurtuluş Savaşımızın, tüm dünyaya örnek olmuş, emperyalizme karşı savaşan, tüm halklara örnek olmuş bir mücadelenin 19 Mayıs 1919’da Mustafa Kemal ve arkadaşlarının Samsun’a ayak basması ile Kurtuluş Savaşı’nı başlattıkları günün yıldönümü. Bugün günlerden 19 Mayıs. 19 Mayıs 1919’da başlayan emperyalistlere karşı mücadele, bağımsız bir devlet kurulmasını sağlamıştır. Samsun’dan sonra Erzurum, Amasya ve Sivas’ta toplanan kongreler ve nihayetinde Ankara’da kurulan meclis ile demokratik bir şekilde gelen delegelerin topladığı kongre ve meclisle yönetilmiş örnek bir savaştır. Kurutuluş Savaşımızın dünyada eşi, benzeri yoktur. Hiçbir savaş bir meclis tarafından yönetilmemiştir. Hele de daha yeni kurulmak istenen bir devletin ilk başta kongrelerle mecliste toplanıp bir taraftan savaşıp bir taraftan da yeni bir devletin temellerinin atılması dünya tarihine örnektir. Bu açıdan bizler Türkiye Cumhuriyet ile Mustafa Kemal Atatürk ile gurur duyuyoruz"

ifadelerini kullandı.

"19 MAYIS BU ÜLKENİN KODLARIDIR"

Konuşmasında Atatürk gençliğine de seslenen Barış Yıldız, 19 Mayıs ruhunun temelinde tam bağımsızlık ve demokrasi olduğunun kaydederek,

"19 Mayıs bu ülkenin kodlarıdır. Bu kodlarda emperyalizme karşı mücadele ve demokrasi vardır. Manda ve himayeyi kabul etmeyen kendi bağımsız devletini kuran bugün bağımsızlığımızın sembolü Türk bayrağımızın göklerde dalgalanmasını sağlayan 19 Mayıs’tır. Bugün Mustafa Kemal Atatürk tarafından gençlere armağan edilmiştir. Bugün, Türkiye’nin her yerinde bulunan Atatürk gençliği, Mustafa Kemal’in izinde 19 Mayıs ruhunu taşımaktır"

diye konuştu.

"KORKMAYIZ, YILMAYIZ, GERİ ADIM ATMAYIZ"

Son dönemde partilerine yönelik baskılar uygulandığını iddia eden Yıldız, geri adım atmayacaklarını belirterek,

"Bizler, Mustafa Kemal Atatürk'ün ardında, onun açtığı yolda, onun gösterdiği hedefe doğru yürümekteyiz. Partimizin bugünlerde uğradığı tüm baskılara karşı söyleyeceğimiz söz bellidir. Bizler korkmayız, bizler yılmayız. Bizler geri adım atmayız. Çünkü bizler 19 Mayıs ruhunu taşımaktayız"

açıklamasında bulundu.