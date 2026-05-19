Özellikle Malatya’nın da aralarında bulunduğu 24 ilde bazı alanların orman sınırları dışına çıkarılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı dikkat çekti. Bunun yanı sıra enerji iletim hattı projeleri kapsamında acele kamulaştırma kararları, özelleştirme düzenlemeleri ve yeni yönetmelikler de Resmi Gazete’de yayımlandı.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

– Küresel Düzenleyiciler Sempozyumu GSR-26 ve ilgili toplantıların organizasyonuna ilişkin mutabakat mektubunun onaylanması hakkında karar yayımlandı. (Karar Sayısı: 11342)

– Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ile Ukrayna Devlet Gümrük Servisi arasında Ortak Gümrük Konseyi kurulmasına ilişkin mutabakat zaptı onaylandı. (Karar Sayısı: 11343)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

– Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu kapsamında uygulanan vergi kesintisi oranlarında değişiklik yapılmasına ilişkin karar yayımlandı. (Karar Sayısı: 11344)

– İstanbul’da düzenlenecek 2027 Avrupa Oyunları organizasyonunda görev alacak personele ödenecek ücretler ve personel üst sınırı belirlendi. (Karar Sayısı: 11345)

– Aralarında Malatya’nın da bulunduğu Artvin, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bursa, Denizli, Elazığ, Gümüşhane, Karabük, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Uşak ve Zonguldak’taki bazı alanların orman sınırları dışına çıkarılmasına karar verildi. (Karar Sayısı: 11346)

– Reyhanlı-Hassa, Karataş-Güney Adana ve Tekirdağ-Malkara enerji iletim hattı projeleri kapsamında bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına ilişkin kararlar yayımlandı. (Karar Sayıları: 11347, 11348, 11349)

– Çeşme Doğal Gaz Boru Hattı Projesi kapsamında bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi. (Karar Sayısı: 11350)

– Elazığ Merkez’de bazı bölgelerde arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılmasına ilişkin karar yayımlandı. (Karar Sayısı: 11351)

– Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile ilgili çeşitli kararlar Resmi Gazete’de yer aldı. (Karar Sayıları: 11352-11360)

YÖNETMELİKLER

– Sağlık Raporları Yönetmeliği yayımlandı. (Karar Sayısı: 11361)

– Mal Memurlarının Kayyımlığı Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapıldı. (Karar Sayısı: 11362)

TEBLİĞ

– Milli Emlak Genel Tebliği’nde değişiklik yapılmasına dair yeni tebliğ yayımlandı. (Sıra No: 425)

KARAR

– 19 mülki idare amirinin birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltilmesine ilişkin karar yayımlandı.

İLÂN BÖLÜMÜ

– Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenen günlük döviz kurları ve devlet iç borçlanma senetlerinin değerleri yayımlandı.