İtalya'da sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Kenan Yıldız, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca yayımlanan "Ayın Tarihi" dergisine geniş kapsamlı bir röportaj verdi. Çocukluğundan Juventus'taki günlerine, saha dışındaki yaşam tarzından milli takım tercihindeki kırılma noktalarına kadar birçok konuda net mesajlar veren genç oyuncunun sözleri futbol gündemine oturdu.

ALMANYA SÜRECİNDE NELER YAŞANDI?

Milli takım seçimi konusunda geçmişte yaşanan spekülasyonlara son noktayı koyan Kenan Yıldız, çarpıcı bir gerçeği dile getirdi. Almanya Futbol Federasyonu ile olan durumuna açıklık getiren genç oyuncu, geçmişte kendisinden ziyade karşı tarafın isteksiz olduğunu ifade etti.

Yıldız, "Almanya beni istemedi gibi bir durum vardı. Ben Türkiye'yi seçtim çünkü Türkiye'yi seviyorum ve Türk Milli Takımı için oynamak istiyorum. Kendimi evimde hissediyorum, burası benim ülkem" şeklinde konuştu. EURO 2024'teki Avusturya zaferine de değinen futbolcu, geçmişteki ağır yenilginin ardından bu maçın saha içinde güzel bir rövanş olduğunu belirtti.

JUVENTUS'TA HEDEF REKOR SÖZLEŞMEYLE KUPALAR KAZANMAK

Bayern Münih'ten ayrılış dönemi ve İtalyan devi Juventus'a geçiş sürecini de aktaran Yıldız, Torino ekibinin kendisine en doğru sportif projeyi sunduğunu söyledi. İtalya'da kendisini güvende hissettiğini ve kulübün bugüne kadar verdiği tüm sözleri tuttuğunu vurguladı.

Siyah-beyazlı formayla uzun vadeli bir planı olduğunu kaydeden genç yetenek, sözleşmesini 2030 yılına kadar uzattığını hatırlattı. Kulüp kültüründen ve taraftarların desteğinden büyük keyif aldığını belirten futbolcu, İtalya'da mutlu bir dönem geçirdiğini sözlerine ekledi.

EN BÜYÜK HAYALİ DÜNYA KUPASI VE BALLON D'OR

Gelecek planları arasında hem bireysel hem de takım düzeyinde çok büyük hedefleri olduğunu gizlemeyen futbolcu, futbol dünyasının en prestijli ödülünü gözüne kestirdiğini açıkça belirtti.

Bir gün mutlaka Ballon d'Or kazanmak istediğini ifade eden genç futbolcu, milli takım düzeyindeki en büyük arzusunun ise Dünya Kupası'nda tarihi bir başarı yakalamak olduğunu kaydetti. Yıldız, yeşil sahalarda kendisine örnek aldığı isimler arasında efsane oyuncu Alessandro Del Piero ve milli takımdaki kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nu gösterdi.

GECE HAYATIM YOK PARTİLERE GİTMEM

Saha dışındaki yaşam tarzıyla da dikkat çeken genç sporcu, başarısının sırrını tamamen disiplinli hayatına ve ailesine bağladı. Popüler futbolcuların aksine parıltılı gece hayatından tamamen uzak durduğunu vurgulayan Yıldız, vaktini sadece arkadaşları ve ailesiyle geçirmeyi tercih ettiğini söyledi.

Futbola başlama hikayesinde ailesinin fedakarlıklarının çok büyük payı olduğunu belirten milli oyuncu, genç meslektaşlarına da tavsiyelerde bulundu. Yıldız, futbolcuların her zaman pozitif kalması, kendi yeteneklerine inanması ve ailelerinin sözünden çıkmaması gerektiğini ifade etti.