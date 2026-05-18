İYİ Parti Malatya İl Başkanlığında görev değişimi yaşandı. Bir süredir il başkanlığı görevini yürüten Emircan Eren’in yerine, daha önce de aynı görevi üstlenen Serdar Yıldız yeniden il başkanlığı görevine getirildi.

Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre değişikliğin, teşkilat çalışmalarının daha etkin yürütülmesi ve yerel siyasi faaliyetlerin güçlendirilmesi amacıyla yapıldığı değerlendiriliyor.

Geçmiş dönemde de İYİ Parti Malatya İl Başkanlığı görevini yürüten Serdar Yıldız’ın, teşkilat içerisindeki çalışmalarıyla öne çıktığı ifade edildi.

Görev değişiminin ardından düzenlenecek devir teslim töreninin, 19 Mayıs Salı günü saat 14.00’te Ankara Çarşısı yanında bulunan ve İYİ Parti ilçe teşkilatlarının faaliyet gösterdiği konteyner toplantı salonunda yapılacağı açıklandı.

Programa parti yöneticileri, ilçe başkanları, kadın ve gençlik kolları temsilcileri ile çok sayıda teşkilat mensubunun katılması bekleniyor. Törende görevini devredecek olan Emircan Eren ile görevi devralacak olan Serdar Yıldız’ın teşkilata yönelik değerlendirmelerde bulunması ve yeni döneme ilişkin mesajlar vermesi öngörülüyor.