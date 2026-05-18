Yeşilçam'ın tanınan simalarından oyuncu Halil İbrahim Kalaycıoğlu'nun katıldığı bir televizyon programında dile getirdiği anıları, sosyal medyada yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Kalaycıoğlu, Ankara Devlet Konservatuvarı sınavlarına hazırlandığı gençlik yıllarında, hemşehrisi olan İlyas Salman'dan yardım istediğini ancak beklemediği bir tepkiyle karşılaştığını ileri sürdü.

"SÜNNİ MİSİN?" SORUSU VE REDDEDİLME İDDİASI

Kalaycıoğlu'nun anlatımına göre süreç, ünlü oyuncudan destek talep etmesiyle başladı. İddiaya göre Salman, genç oyuncu adayına önce mezhebini sordu. Kalaycıoğlu, kendisine yöneltilen "Sünni misin?" sorusuna olumlu yanıt vermesinin ardından usta ismin yardım kapılarını kapattığını belirtti.

Olayın detaylarını anlatan Kalaycıoğlu, Salman'ın "Seninle uğraşamam" diyerek başka bir adayı işaret ettiğini savundu. Usta oyuncunun kendisi için "Bu işe girecek, sen giremezsin" ifadelerini kullandığını söyleyen Kalaycıoğlu, yaşadığı bu durumu unutamadığını ve Salman'a hakkını helal etmediğini dile getirdi.

İLYAS SALMAN İDDİALARI KESİN BİR DİLLE YALANLADI

Gündem yaratan bu açıklamaların hızla yayılmasının ardından gözler İlyas Salman'a çevrildi. Usta oyuncu, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yayınlayarak söz konusu mezhep ayrımcılığı iddialarını reddetti.

Suçlamalara konu olan 1976 yılında kendisinin de Yeşilçam'da henüz yeni tutunmaya çalışan genç bir oyuncu olduğunu hatırlattı. Salman, hiçbir dönemde karar verici bir pozisyonda veya insan çalıştıran bir konumunda bulunmadığının altını çizdi.

"ELLİ YILDIR BAŞKALARINA DA YAPMIŞIMDIR, ÇIKSINLAR"

Kariyeri boyunca işveren olmadığını vurgulayan tecrübeli sanatçı, ortaya atılan ifadelerin gerçeği yansıtmadığını savundu. Salman, mezhepçilik suçlamalarına karşı hodri meydan diyerek tartışmalara net bir nokta koydu.

Usta isim konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Eğer ben insanlara mezheplerini soruyorsam, elli yıldır başkalarına da yapmışımdır. Böyle birkaç kişi daha çıksın desin ki, ‘Evet, İlyas bana da sordu’" ifadelerini kullandı. Bu açıklama, iddia sahibine karşı atılmış güçlü bir duruş olarak kayıtlara geçti.