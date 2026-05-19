Altın fiyatlarında yaşanan dalgalı seyir vatandaşların da gündeminde yer alırken, yatırım amaçlı alım yapmak isteyenler güncel fiyat listesini araştırmaya başladı.
Malatya Kuyumcular Odası verilerine göre güncel altın fiyatları şöyle:
Cumhuriyet 2.5 — Alış: 106.000 TL | Satış: 111.300 TL
Ata Lira — Alış: 43.610 TL | Satış: 45.790 TL
Liralık Altın — Alış: 42.400 TL | Satış: 44.520 TL
Yarım Altın — Alış: 21.200 TL | Satış: 22.260 TL
Çeyrek Altın — Alış: 10.600 TL | Satış: 11.130 TL
14 Ayar — Alış: 3.710 TL | Satış: —
22 Ayar Bilezik — Alış: 6.030 TL | Satış: 6.430 TL
24 Ayar Altın — Alış: 6.580 TL | Satış: 6.770 TL.
Muhabir: MEHMET TEVFİK CİBİCELİ