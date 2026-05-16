Yıkılan evler ve bozulan altyapının gölgesinde, Malatyalılar hayatı yeniden inşa etme sürecinde mobiliteye eskisinden çok daha fazla ihtiyaç duyuyor. Enkaz altında kalarak hurdaya dönen binlerce aracın yerini yenileri alırken, şehrin sokaklarındaki hareketlilik yeniden eski canlılığına kavuşuyor. Şu anki resmi tablolara bakıldığında, Malatya emniyet kayıtlarında bulunan faal otomobil sayısının 115 bin civarında olduğu görülüyor.

DEPREM SONRASI YENİDEN ŞEKİLLENEN ARAÇ FİLOSU

Büyük yıkımın ardından Malatya'daki otomobil piyasası oldukça hareketli bir dönemden geçiyor. Hasar gören veya tamamen kullanılamaz hale gelen araçlarının yerine yeni binek otomobil almak isteyen vatandaşlar, bayilerde ve ikinci el pazarlarında yoğunluk oluşturuyor. Bu 115 binlik mevcut filonun dikkate değer bir bölümü, son birkaç yıl içinde kente giriş yapmış daha yeni model araçlardan oluşuyor. Konteyner kentlerde yaşayan veya kalıcı konutlarına yeni geçen vatandaşlar için şahsi bir araç, uzaklaşan mesafeleri yakınlaştıran ve acil durumlarda en büyük güvenceyi sağlayan temel bir ihtiyaç olarak değerlendiriliyor.

BATTALGAZİ VE YEŞİLYURT'TA DEĞİŞEN TRAFİK AKIŞI

• Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerindeki yıkım ve yeniden inşa çalışmaları, Malatya’da trafik akışını etkiliyor.

• Kapalı yollar, alternatif güzergahlar ve inşaat kamyonları, 115 bin binek aracın alanını daraltıyor.

• Bu durum, zaman zaman ciddi trafik sıkışıklıklarına neden oluyor.

• Çevreyolu üzerinde, özellikle sabah ve akşam saatlerinde yoğunluk yaşanıyor.

• Malatya’nın büyükşehir kimliğine uygun bir ulaşım master planına ihtiyacı var.

• Sürücüler, sürekli değişen yol şartlarında dikkatli ve sabırlı olmalı.

KIRSALA KAÇIŞ VE GÜNLÜK GİT-GELLER

Afetin yarattığı psikolojik etki, birçok ailenin merkezdeki yüksek katlı binalardan ziyade, kırsaldaki veya ilçelerdeki müstakil evlere, bağ evlerine yönelmesine sebep oldu. Bu merkezden uzaklaşma eğilimi, günlük işe gidiş gelişlerde otomobil kullanımını zorunlu kıldı. Önceleri yürüme mesafesinde olan işyerlerine artık kilometrelerce uzaktan araçla geliniyor. Bu durum, ildeki otomobil sayısındaki artışın en mantıklı sosyolojik açıklamalarından birini sunuyor. Malatya, yaralarını sararken tekerleklerin üzerinde yeni bir geleceğe doğru yol alıyor.