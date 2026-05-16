Nesine 3. Lig’de sezonun en kritik doksan dakikası Ankara Eryaman Stadyumu’nda başladı. Gruplarındaki zorlu play-off turlarını tek tek geçerek adını finale yazdıran Çorluspor 1947 ile Malatya Yeşilyurtspor, Nesine 2. Lig vizesi alabilmek için sahaya çıktı.

Kritik müsabakayı üst klasman hakemlerinden Batuhan Kolak yönetiyor. Kolak'ın yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Arif Dilmeç yaparken, maçın 4. hakemliğini ise İbrahim Güner üstleniyor.

MAÇTAN CANLI ANLATIM VE ÖNEMLİ DAKİKALAR

(Maç devam ettikçe dakika dakika güncellenmektedir)

-Çorluspor 1947 oyuncularından Sinan Baki sarı kart görüyor.

-20:00 Çorluspor 1947 oyuncularından Ferit sarı kart görüyor.

FİNALE NASIL GELDİLER?

Çorluspor 1947 (1. Grup): İlk turda Bursa Yıldırımspor'u, ikinci turda ise Küçükçekmece Sinopspor'u saf dışı bırakarak muhteşem bir grafik çizdi ve finale yükseldi.

Malatya Yeşilyurtspor (2. Grup): Zorlu eşleşmelerde önce Silifke Belediyespor'u, ardından Erciyes 38 Futbol'u eleyerek Malatya camiasına büyük bir gurur yaşattı ve adını son iki takım arasına yazdırdı.

Bu maçı kazanan takım, önümüzdeki sezon doğrudan Nesine 2. Lig’de mücadele etmeye hak kazanacak.