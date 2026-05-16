Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde öğleden sonra hareketli dakikalar yaşandı. Tecde Mahallesi'nde yapımı devam eden bir villa inşaatında çalışan talihsiz işçi, yüksekten düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan işçinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

TECDE MAHALLESİ’NDE KORKUTAN DAKİKALAR

Edinilen bilgilere göre olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Tecde Mahallesi Minder Sokak üzerinde bulunan bir inşaat alanında meydana geldi. Villa inşaatında görevli olan Baran M. (Mengütemur), henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten beton zemine düştü.

Mesai arkadaşlarının feci kazayı görmesi üzerine durum hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbarın ardından olay yerine kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

BİLİNCİ KAPALI ŞEKİLDE HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekipleri, yüksekten düşme sonucu ağır yaralanan Baran M.’ye olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Ambulansla hızlıca Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan talihsiz işçi, hemen tedavi altına alındı. Hastaneden alınan ilk bilgilere göre, bilinci kapalı olan işçinin durumunun ciddiyetini koruduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Polis ekipleri, villa inşaatındaki kazanın meydana geldiği bölgede geniş çaplı bir inceleme başlattı. Olayın ihmal mi yoksa kaza mı olduğu yönündeki soruşturma sürüyor.