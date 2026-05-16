Yaşanan ağır deprem felaketlerinin ardından büyük yaralar almasına ve belirli bir göç dalgasına maruz kalmasına rağmen, şehir demografik direncini korumayı başarmıştır. Bugün itibarıyla yaklaşık 800 bin kişilik bir nüfusu kucaklayan bu kadim şehir, bölgesinin en önemli ticaret, sağlık ve eğitim üslerinden biri olmaya devam etmektedir. Malatya'nın sahip olduğu bu nüfus hacmi, sadece Anadolu ölçeğinde değil, uluslararası arenada da bazı bağımsız devletlerin toplam vatandaş sayısını aşacak boyuttadır.

GÜNEY AMERİKA'DAKİ GUYANA VE KARADAĞ'I SOLLADI

Güney Amerika kıtasının kuzeyinde yer alan, son yıllarda keşfedilen petrol rezervleriyle dünya ekonomisinin dikkatini çeken bağımsız Guyana devleti, devasa ormanlarına rağmen sadece 800 binin biraz üzerinde bir nüfusa sahiptir. Balkanların incisi, deniz ve dağ turizmiyle milyonları çeken NATO üyesi Karadağ ise yaklaşık 620 bin kişilik insan kaynağıyla Malatya'nın oldukça gerisinde kalmaktadır. Malatya sınırları içinde yaşam mücadelesi veren, ticaret yapan ve toprağı işleyen insanların sayısı, bu iki bağımsız ulusun demografik gücüyle ya eşdeğerdir ya da onları geride bırakmaktadır.

ASYA'NIN HUZUR ÜLKESİ BUTAN'DAN DAHA KALABALIK

Himalaya dağlarının eteklerine gizlenmiş, spiritüel yaşam tarzı ve doğaya saygılı politikalarıyla bilinen Butan Krallığı, sadece 780 bin civarında bir insan topluluğuna hükmetmektedir. Malatya halkı, dünyanın öbür ucundaki bu kapalı kutu ülkenin toplam nüfusundan daha büyük bir kalabalığı temsil eder. Bir yanda dağlık bir krallığın sakinleri, diğer yanda ise Anadolu'nun sarp coğrafyasında hayata tutunan Malatyalılar; ancak matematiksel olarak üstünlük açık ara Türkiye'nin bu güzel vilayetindedir.

YENİDEN İNŞA EDİLEN BİR ÜLKE GİBİ

Malatya'nın 800 binlik bu nüfusu barındırması, özellikle afet sonrası yeniden yapılanma sürecinde şehrin nasıl devasa bir organizasyon yeteneğine ihtiyaç duyduğunu gösteriyor. Yapılan binlerce kalıcı konut, kurulan konteyner kentler ve altyapı çalışmaları, aslında Guyana veya Karadağ gibi bir devletin sıfırdan inşa edilmesi kadar büyük ve meşakkatli bir projedir. Malatya, bu insan gücüyle küllerinden yeniden doğarak, bölgesindeki demografik kilit taşı olma rolünü sürdürmektedir.