Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, asrın siber operasyonlarından birine imza atıldı. MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının ortaklığıyla aralarında Malatya’nın da bulunduğu 64 ilde düzenlenen dev operasyonda, siber suç şebekelerine adeta darbe indirildi. Operasyonlarda binin üzerinde şüpheli yakalanırken, el konulan para ve mal varlığının değeri dudak uçuklattı.

İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince eş zamanlı gerçekleştirilen baskınların; “Nitelikli Dolandırıcılık, Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Yasa Dışı Bahis, Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama ve Bilişim Suçları” odağında yürütüldüğü bildirildi.

Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Van, Trabzon ve Bursa başta olmak üzere 64 ilde düğmeye basıldı. Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonlarda tam 1.021 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

VATANDAŞLARI BU TUZAKLARLA DOLANDIRMIŞLAR!

Siber polisinin yaptığı derinlemesine incelemelerde, şüphelilerin vatandaşları ağa düşürmek için kullandığı akılalmaz yöntemler de deşifre edildi. Şebekenin;

Yasa dışı bahis ve kumar oynattığı,

Vatandaşların mobil bankacılık hesaplarını ele geçirerek içini boşalttığı,

Sosyal medya ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden; “yasal bahis kuponu, araç kiralama kaporası, TOKİ sosyal konut projeleri, ucuz akıllı telefon ve yatırım ortaklığı” vaatleriyle milyonlarca liralık haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.

KARA PARAYI KRİPTO VE DÖVİZLE AKLAMIŞLAR

Siber suçluların, dolandırıcılık ve yasa dışı bahisten elde ettikleri milyarlarca liralık suç gelirini gizlemek için profesyonel ağlar kurduğu ortaya çıktı. Paraların; elektronik para kuruluşları, bankalar, döviz büroları ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzerinden döndürülerek aklandığı belirlendi.

Operasyonun mali boyutu ise siber suçlarla mücadele tarihindeki en büyük rakamlardan birine ulaştı. Yaklaşık 48 milyar TL değerindeki para ve mal varlığına el konulurken, el konulanlar listesi göz doldurdu:

223 taşınmaz (Arsa, konut, iş yeri)

127 lüks araç

3 tekne

3 elektronik para kuruluşu ve 3 ticari işletme

Ayrıca baskın yapılan adreslerde çok sayıda dijital materyal, ruhsatsız silah, fişek, uyuşturucu madde ve yüklü miktarda nakit para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 319’u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 192 kişi hakkında adli kontrol kararı verilirken, gözaltındaki diğer şüphelilerin ifade işlemlerinin titizlikle sürdüğü öğrenildi.