Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Kale Turizm ve Otel İşletmeciliği Meslek Yüksekokulu ile MTÜ Gastronomi Topluluğu, şehre ve Türk mutfağına değer katan dev bir organizasyona imza attı. Gençlik ve Spor Bakanlığı ÜNİDES Programı desteğiyle hayata geçirilen "Arslantepe'nin Işığında Türk Mutfağı: Kuşakları Buluşturan Lezzet Yarışması", Kale MYO ev sahipliğinde muhteşem bir atmosferde gerçekleştirildi.

Yarışmanın açılış protokolüne; MTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Erdem, Kale Belediye Başkanı İhsan Özbay, kurum müdürleri, şefler, akademisyenler ve çok sayıda davetli katıldı. Açılış konuşmalarında, Arslantepe’den günümüze uzanan binlerce yıllık kültürel mirasın Malatya mutfağıyla olan bağına ve bu köklü geçmişin genç kuşaklara aktarılmasının önemine vurgu yapıldı.

BEŞ FARKLI KATEGORİDE KIRAN KİRANA MÜCADELE

MTÜ Gastronomi Topluluğu Danışmanı Öğr. Gör. Yaşar Can Ataş koordinasyonunda düzenlenen dev etkinlikte; üniversite ekip yarışması, lise ekip yarışması, genç şefler bireysel pizza yarışması, ev hanımları yarışması ve özel katılımlı ekip yarışması olmak üzere 5 farklı kategoride yarışmacılar tüm hünerlerini sergiledi. Türkiye’nin dört bir yanından gelen şef adaylarının tabakları; Şef Zeki Kara, Şef Mehmet Fatih Kalaycıoğlu, Şef Sedat Aksu, Şef Ahmet Karaman ve Şef Durmuş Yılmaz'dan oluşan dev jüri kadrosu tarafından titizlikle puanlandı.

ATÖLYELER VE SOSYAL AKTİVİTELER GÖZ DOLDURDU

İki gün süren etkinlik boyunca sadece yarışmalar değil, sektörel vizyon geliştiren atölyeler de yoğun ilgi gördü. Katılımcılar;

Onur Aldemir ile 3. Nesil Kahve Atölyesi,

Tuba Özçakmak ile Gastronomi Fotoğrafçılığı Atölyesi,

Halil Sarıal ile geleneksel ve moderni buluşturan Firik Buğdaylı Dana Tandır Atölyesi,

Birgül Öztürk ile Bıçak Atölyesi ve Gözdenur Uğur ile Su Böreği Atölyesi'nde uygulamalı eğitimler aldı.

İlk günün tatlı yorgunluğu ise Battalgazi Yerleşkesi At Çiftliği’nde düzenlenen at binişi ve açık hava buluşmasıyla atıldı.

Etkinliğin kapanış konuşmasını yapan Öğr. Gör. Yaşar Can Ataş, yarışmanın sadece bir rekabet alanı olmadığının altını çizerek, "Farklı şehirlerden gelen genç şef adaylarımız emekleriyle burada sadece yemek değil; kültür, tarih ve sanat ortaya koydular. Bu yarışma, gelenekten geleceğe kurulan çok güçlü bir köprüdür" diyerek katkı sunan tüm kurumlara ve sponsorlara teşekkür etti.