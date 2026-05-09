Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı himayelerinde 51 üniversitede eş zamanlı olarak yürütülen UFEST (Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Gençlik Festivali), Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nde (MTÜ) büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. MTÜ Yeşilyurt Yerleşkesi’nde düzenlenen programa; Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, MTÜ Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, yerel yönetim temsilcileri, çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

"HEDEFİMİZ DİJİTAL ÇAĞA UYGUN BİR ÜNİVERSİTE"

Programın açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Recep Bentli, üniversitenin 13 bin öğrencisiyle dijital dönüşüme odaklandığını vurguladı. Bentli,

"Üniversitemizi sağlık ve tarımda yapay zekâ alanlarını önceleyerek geliştirmek istiyoruz. Bu vizyon, adını taşıdığımız 8. Cumhurbaşkanımız merhum Turgut Özal’ın yenilikçi anlayışıyla tam bir uyum içindedir"

ifadelerine yer verdi.

"ASIL PROTOKOL GENÇLERDİR"

Öğrencilere

"Bugünün asıl protokolü sizlersiniz"

diyerek seslenen Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Türkiye’nin stratejik konumu ve ulaştırma yatırımları hakkında kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. Boyraz’ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şunlar oldu:

Lojistik Güç ve Koridorlar: Türkiye’nin Orta Koridor, Kalkınma Yolu ve Zengezur Koridoru gibi projelerle küresel ticaretin merkezine yerleştiği vurgulandı.

Dev Karayolu Projeleri: Osmangazi, 1915 Çanakkale ve Yavuz Sultan Selim köprülerinin yanı sıra Avrasya Tüneli ve Zigana Tüneli gibi yatırımların Türkiye’nin ulaşım konforunu artırdığı ifade edildi.

Demiryolu Hedefleri: Türkiye genelindeki 14 bin kilometrelik demiryolu ağının 28 bin kilometreye çıkarılacağı, yerli ve milli yüksek hızlı tren setlerinin üretim süreçlerinin hız kesmeden devam ettiği belirtildi.

Çevreci Vizyon: Projelerin sadece beton ve demirden ibaret olmadığı, ekolojik köprülerle yaban hayatının korunduğu "insan ve doğa odaklı" bir yaklaşımın benimsendiği aktarıldı.

ÖĞRENCİLERE DOĞU EKSPRESİ SÜRPRİZİ

İnteraktif bir söyleşi şeklinde devam eden programın sonunda, katılımcı öğrenciler için özel bir çekiliş yapıldı. Bakan Yardımcısı Osman Boyraz’ın gerçekleştirdiği çekilişle 4 şanslı öğrenci Doğu Ekspresi bileti kazandı.

UFEST DENEYİMİ: SİMÜLATÖRLER VE TEKNOLOJİ ALANLARI

Festival kapsamında kurulan stantlar yoğun ilgi gördü. Öğrenciler; havacılık ve demiryolu simülatörleri, dijital oyun alanları ve interaktif teknoloji deneyimleriyle ulaşım sektörünün geleceğini yerinde tecrübe etme fırsatı buldu. Program, hatıra fotoğrafı çekimi ve hediye takdimlerinin ardından sona erdi.