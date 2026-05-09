Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, gençleri spora teşvik etmek ve okullar arası dayanışmayı artırmak amacıyla dev bir organizasyona imza attı. Malatya Valiliği’nin ‘Önem’ projesi kapsamında, Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü destekleriyle düzenlenen Okullararası Basketbol Turnuvası, Tecde Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen muhteşem bir finalle sona erdi.

TRİBÜNLER DOLDU TAŞTI, REKABET VE DOSTLUK KAZANDI

Genç sporcuların parkedeki mücadelesi izleyenlerden tam not alırken, tribünleri dolduran öğrenciler, öğretmenler ve veliler heyecan dolu anlar yaşadı. Turnuva boyunca sergilenen centilmence mücadeleler,

"sporun sadece rekabet değil, aynı zamanda kardeşlik olduğu"

mesajını bir kez daha vurguladı.

ŞAMPİYONLARA GÖRKEMLİ TÖREN

Final müsabakalarının ardından düzenlenen ödül törenine; Yeşilyurt Kaymakamı Hasan Hüseyin Uzan, Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Caner Güler, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Dikenli ve Yeşilyurt İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Özgül katıldı. Protokol üyeleri, dereceye giren takımlara ve bireysel sporculara madalya ve kupalarını takdim etti.

TURNUVADA DERECEYE GİREN İSİMLER:

"4. Sınıf Kızlar: 1. Beril Kokargül, 2. Simay Atay 4. Sınıf Erkekler: 1. Kağan Dinç, 2. Doruk Yaman 5. Sınıf Kızlar: 1. Elanur Bozdemir, 2. Leyla Kına 5. Sınıf Erkekler: 1. Altuğ Ergür, 2. Abdulkerim Tahtalı 6. Sınıf Kızlar: 1. Ilgın Emerce, 2. Melek Hira Yaşar 6. Sınıf Erkekler: 1. Demir Barut, 2. Yağız Eymen Yıldırım 7-8. Sınıf (Şut Yarışması): Kızlarda Zeynep Karaca, Erkeklerde Kayra Polat birinci oldu. Özel Ödüller: En Fazla Seyirci: Uğur Okulları ve Nihat Tecdelioğlu Ortaokulu En Fazla Katılım (44 Sporcu): 100. Yıl Okulları Parkurda Fark Yaratan Erkek Sporcu: Muhammed Safi."

"SPOR YAPAN GENÇLİK, GÜÇLÜ GELECEĞİN TEMİNATIDIR"

Ödül töreninde konuşan Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Dikenli, belediye olarak gençlerin gelişimine yönelik yatırımlara hız kesmeden devam edeceklerini belirtti. Dikenli,

"Bugün burada sadece bir turnuvayı noktalamıyoruz; dostluğun ve dayanışmanın kazandığına şahitlik ediyoruz. Sporla iç içe büyüyen bir gençlik, disiplinli ve güçlü bir geleceğin en büyük teminatıdır. Mücadele eden tüm evlatlarımızı kutluyorum"

dedi.

Organizasyon, protokol üyeleri ve sporcuların birlikte çektirdiği hatıra fotoğrafı ile sona erdi.