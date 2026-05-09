Sabah saatlerinde 13 derece seviyelerinde uyanacak olan şehir, öğle saatlerinde termometrelerin 25 dereceyi işaret etmesiyle ılıman ve son derece rahatlatıcı bir havaya kavuşacak. Havadaki nem oranının ideal seviyelerde kalması, sıcağın boğucu bir hal almasını engelleyecek. Gün içerisinde herhangi bir yağmur damlasının düşmesi öngörülmezken, gökyüzündeki bulut geçişleri güneşe zaman zaman siper olarak doğal bir gölgelik vazifesi görecektir.

Parçalı Bulutlu Gökyüzü ve Ilıman Rüzgarlar

Hafta sonu tatilinin tadını çıkarmak isteyen Malatyalılar için hava şartları engelleyici bir nitelik taşımıyor. Şehir merkezindeki Kanalboyu'nda yürüyüş yapmak, Kernek Meydanı'nda çay içmek veya Orduzu Pınarbaşı'nda ailece mesire alanlarında vakit geçirmek için pazar günü son derece elverişli bir zemin sunuyor. Hafif esen doğu ve güneydoğu yönlü rüzgarlar, ağaçların yapraklarını usulca hışırdatarak doğada dinlenmek isteyenlere huzurlu bir melodi fısıldayacak. Aşırı sıcakların henüz bastırmadığı bu mayıs günleri, özellikle yaşlılar ve çocuklar için dışarıda vakit geçirmek, temiz hava solumak ve güneşin zararlı etkilerinden uzak kalarak D vitamini depolamak adına bulunmaz bir fırsattır. Ev hanımlarının balkonlarında temizlik yapması veya halı yıkaması için de yağışsız hava büyük bir avantaj sağlayacaktır.

Malatyalı Üreticiler İçin Don Riski Yok

Şehrin en büyük geçim kaynağı olan ve dünya pazarlarına ihraç edilen meşhur Malatya kayısısı, bahar aylarındaki hava olaylarına karşı son derece hassastır. Üreticilerin her gece korkuyla takip ettiği zirai don tehlikesi, 10 Mayıs itibarıyla artık tamamen gündemden düşmüş görünüyor. Gece sıcaklıklarının çift haneli rakamlarda kalması, çağla evresini geçen kayısıların dallarında güvenle olgunlaşmaya devam etmesini garanti altına alıyor. Aynı şekilde bölgede yetiştirilen diğer meyve ve sebzeler için de güneşlenme süresinin yeterli olduğu, bitkilerin büyüme periyodunun sağlıklı bir şekilde ilerlediği belirtiliyor. Çiftçiler pazar gününü tarlalarında yabani ot temizliği yaparak veya toprak çapalama işlemlerini gerçekleştirerek verimli bir şekilde geçirebilirler. Havanın aşırı kurak olmaması da sulama maliyetlerini bir nebze olsun dengeleyecektir.

10 Mayıs Günü Ailece Yapılacak Planlar

İklimin sunduğu bu sakinlik, Malatyalıların komşu şehirlere veya ilçelere yapacakları kısa ziyaretler için de güvenli bir yolculuk vadediyor. Darende Somuncu Baba Külliyesi veya Arapgir'deki tarihi mekanlara doğru kültürel bir gezi planlayan vatandaşlar, yollarda sis, buzlanma veya şiddetli yağmur gibi sürüş güvenliğini tehdit eden hiçbir meteorolojik hadiseyle karşılaşmayacaklar. Giyim konusunda ise sabah saatlerinde evden çıkacakların üzerlerine ince bir ceket almaları, gün ortasında artan sıcaklıkla birlikte bunu çıkararak kısa kollu kıyafetlerle yollarına devam etmeleri öneriliyor. Genel olarak bakıldığında Malatya, pazar gününü hiçbir meteorolojik stres yaşamadan, huzur dolu ve ılıman bir ilkbahar günü olarak hafızalara kazıyacaktır.