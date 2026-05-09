Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklama ile bayram ikramiyelerinin aynı tutarda bayramdan önce hesaplara yatırılacağına öne çekilmesine ilişkin bir durum olursa durumu kamuoyu ile paylaşacaklarını açıklamıştı. Kurban Bayramı öncesi milyonlarca emekliyi heyecanlandıran bayram ikramiyesi ödemelerinde sona yaklaşıldı. Emeklilerin en büyük merak konusu olan 4 bin TL’lik ikramiye ödemeleri için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın eli kulağında. Peki Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödeme takvimi açıklandı mı, ne zaman hesaplara yatacak?

BAYRAM İKRAMİYELERİ İÇİN HENÜZ RESMİ BİR TAKVİM YAYINLANMADI

Malatya’da emekli vatandaşlarımızı yakından ilgilendiren bir konu olan bayram ikramiyeleri için henüz resmi bir takvim yayınlanmadı. Bu yıl 27-30 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek olan Kurban Bayramı öncesinde ödemelerin hesaplara yatırılması beklenirken yapılan son Kabine Toplantısı'nda bayram tatili süresinin 9 güne uzatıldığı açıklanmıştı. Bu bilgiler ışığında emekli bayram ikramiyesi ödemelerinin 18-24 Mayıs tarihleri arasında hesaplara yatırılması tahmin ediliyor.

Malatya'daki SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensuplarının ödemeleri ise geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi TC kimlik numarasının son hanesine göre kademeli olarak gerçekleştirilecek.

MALATYALI EMEKLİLER ÖDEME TAKVİMİNDE NELERE DİKKAT ETMELİ?

Ödeme Miktarı: Tüm hak sahipleri için ikramiye tutarı 4 bin TL olarak belirlendi.

Resmi Duyuru: Bakanlığın resmi internet sitesi ve e-Devlet üzerinden yapılacak duyurular Malatya'daki hak sahipleri için belirleyici olacak.

Resmi takvim açıklandığı anda, Malatya yerelindeki tüm detaylar ve banka banka ödeme günleri netleşmiş olacak.