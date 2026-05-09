Malatya’da deprem sonrası barınma sürecinde yeni bir döneme giriliyor. Kalıcı konut projelerinin hızla tamamlanmasıyla birlikte konteyner kentlerin boşaltılması için geri sayım başladı. Kent genelinde binlerce konutun boş durumda olduğu belirtilirken, kira fiyatlarında da erişilebilir seviyelerin oluştuğu ifade edildi.

Hak sahipliği sürecinde büyük ölçüde sona gelindiği belirtilirken, rezerv alanlarda yaşanan değişiklikler nedeniyle kura sistemine sonradan dahil olan ya da listeden çıkan vatandaşlarla birlikte yalnızca yaklaşık 400 kişinin kura çekimini beklediği kaydedildi. Geri kalan hak sahiplerine ise anahtar teslimlerinin sürdüğü bildirildi.

4 BİN İLE 7 BİN TL ARASINDA DEĞİŞEN BEDELLERLE KİRALIK KONUT İMKANI

Konteyner kentlerde yaşamını sürdüren vatandaşların önemli bir kısmının hak sahibi değil, kiracı statüsünde olduğu ifade edilirken, kentte ciddi bir konut arzının oluşmaya başladığı aktarıldı. Yapılan değerlendirmelere göre Malatya’da yaklaşık 3 bin konutun boş durumda bulunduğu, bazı ev sahiplerinin yalnızca aidat ve giderlerin karşılanması şartıyla ya da 4 bin ile 7 bin TL arasında değişen bedellerle kiralık konut sunduğu belirtildi.

KONTEYNER KENTLER 30 HAZİRAN’A KADAR TAMAMEN BOŞALTILACAK

Malatya Valisi Seddar Yavuz, Busabah Medya ekibine verdiği özel röportajda geçici barınma sürecinin artık son aşamaya geldiğini belirterek, konteyner kentlerin 30 Haziran’a kadar tamamen boşaltılmasının hedeflendiğini açıkladı. Kalıcı konut projelerinde teslim sürecinin hız kesmeden devam edeceğini ifade eden Yavuz, Orduzu Bahçebaşı 7. Etap projelerinde sona yaklaşıldığını, kura çekimi tamamlanan 9 bin 659 sosyal konutun da planlanan takvim doğrultusunda teslim edileceğini söyledi.

Rezerv alan projeleri ve yerinde dönüşüm çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte Malatya’da konut arzı fazlasının oluşabileceği değerlendirilirken, depremzedelerin kalıcı konutlarına yerleşmesiyle şehirde sosyal ve ekonomik hayatın yeniden normalleşmesinin amaçlandığı vurgulandı.