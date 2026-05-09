Malatya’da bugün nöbetçi olan eczaneler vatandaşların hizmetine sunuldu. İl genelinde 24 saat açık olacak eczaneler ve iletişim bilgileri şu şekilde:
YENİ KIŞLA ECZANESİ
Adres: Fırat Mahallesi Prof. Dr. Sezai Yılmaz Sokak, Özel Park Hospital üst kapısı (poliklinik kapısı) No:13/A Battalgazi/Malatya
Telefon: 0552 323 44 19
İZCİ ECZANESİ
Adres: Özalper Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No:15/B (Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi karşısı üst geçit yanı)
Telefon: 0551 104 16 18
GÜRKAN ECZANESİ
Adres: Çilesiz Mahallesi Eski Gazi Lisesi çapraz karşısı
Telefon: 0422 211 01 21
CEREN ECZANESİ
Adres: Cemal Gürsel Mahallesi Paşaköşkü Camii yanı No:89
Telefon: 0422 221 77 20
ATALAN ECZANESİ
Adres: Alacakapı Mahallesi Kırkgöz Caddesi No:15/A, Eskimalatya Semt Polikliniği karşısı Battalgazi/Malatya
Telefon: 0534 337 04 44
Yetkililer, vatandaşların ilaç ihtiyaçlarını karşılamak için nöbetçi eczanelerin gece boyunca hizmet vermeye devam edeceğini belirtti.