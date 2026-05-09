Malatya’da bugün nöbetçi olan eczaneler vatandaşların hizmetine sunuldu. İl genelinde 24 saat açık olacak eczaneler ve iletişim bilgileri şu şekilde:

YENİ KIŞLA ECZANESİ

Adres: Fırat Mahallesi Prof. Dr. Sezai Yılmaz Sokak, Özel Park Hospital üst kapısı (poliklinik kapısı) No:13/A Battalgazi/Malatya

Telefon: 0552 323 44 19

İZCİ ECZANESİ

Adres: Özalper Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No:15/B (Malatya Eğitim Araştırma Hastanesi karşısı üst geçit yanı)

Telefon: 0551 104 16 18

GÜRKAN ECZANESİ

Adres: Çilesiz Mahallesi Eski Gazi Lisesi çapraz karşısı

Telefon: 0422 211 01 21

CEREN ECZANESİ

Adres: Cemal Gürsel Mahallesi Paşaköşkü Camii yanı No:89

Telefon: 0422 221 77 20

ATALAN ECZANESİ

Adres: Alacakapı Mahallesi Kırkgöz Caddesi No:15/A, Eskimalatya Semt Polikliniği karşısı Battalgazi/Malatya

Telefon: 0534 337 04 44

Yetkililer, vatandaşların ilaç ihtiyaçlarını karşılamak için nöbetçi eczanelerin gece boyunca hizmet vermeye devam edeceğini belirtti.