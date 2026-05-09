Malatya sokakları ve köy okulları, bugün sadece siyah ve beyazın asaletiyle değil, çocuk kahkahalarıyla şenlendi. Beşiktaş’ın önde gelen taraftar grupları Çarşı Vicdan, Ata’nın Kartalları ve Çarşı Malatya, el ele vererek depremden etkilenen minik yüreklerin dünyasına dokundu.

ORGANİZASYONUN İLK DURAĞI ARGUVAN YAZICIBAŞI İLKOKULU OLDU

Organizasyonun ilk durağı Arguvan Yazıcıbaşı İlkokulu oldu. Taraftarlar yanlarında sadece eğitim setleri değil, kocaman bir umut paketi de getirdi.

Eğitim Setleri: Öğrencilerin okul ihtiyaçları tek tek karşılandı.

Beşiktaş Forması: Hayatında ilk kez forma giyen çocukların mutluluğu görülmeye değerdi.

Onkoloji Ziyareti: Taraftarlar, okul ziyaretinin ardından hastanede tedavi gören kahraman çocukları da unutmadı; kırtasiye setleri ve Beşiktaş tişörtleriyle moral aşıladı.

"AMACIMIZ SADECE BEŞİKTAŞ SEVGİSİ DEĞİL, GELECEĞİ AYDINLATMAK"

Yıllardır Türkiye’nin dört bir yanına ulaşan Çarşı Vicdan gönüllüleri, bu anlamlı ziyaretin perde arkasını anlatarak

"Doğu batı, kar yağmur demeden çocuklarımız için koşuyoruz. Deprem bölgesindeki yavrularımızın morale en çok ihtiyaç duyduğu bu günlerde yanlarında olmak, bizim için en büyük şampiyonluktur. Çocuklar bizim aydınlık geleceğimizdir"

ifadelerine yer verdi.

"KENDİ ÇOCUKLUĞUMUZA DÖNDÜK"

Ata’nın Kartalları Dernek Başkan Yardımcısı Onur Budak, çocukların heyecanını paylaşırken duygusal anlar yaşadı:

"Her seferinde ilk formamızı aldığımız o güne dönüyoruz. Tek temennimiz Malatya’nın en kısa sürede yeniden Süper Lig’de temsil edilmesi ve bu çocukların tribünlerde maç izleme heyecanını yaşamasıdır."

"HANGİ TAKIMI TUTTUKLARININ BİR ÖNEMİ YOK"

Beşiktaş sevgisini bir dayanışma kültürüne dönüştüren Eray Akçakaya, taraftarlığın sadece tribünde olmadığını vurgulayarak,

"Bizim için bir çocuğun hangi renkleri sevdiği önemli değil; önemli olan yüzündeki tebessüm. Depremin ilk gününden beri buradayız ve yardımlaşmayı sürdüreceğiz"

ifadelerini kullandı.

"UNUTULMAZ ANILAR BIRAKTILAR"

Şehit Levent Coşkun Ortaokulu Müdürü Selahattin Kılıç, bu tür etkinliklerin deprem bölgesindeki öğrenciler için devasa bir motivasyon kaynağı olduğunu belirterek Beşiktaş camiasına teşekkürlerini iletti.

"İYİ İNSAN OLMADAN İYİ BEŞİKTAŞLI OLUNMAZ"

Organizasyonun sonunda Malatya halkına destekleri için teşekkür eden taraftar grupları, Beşiktaş efsanesi Süleyman Seba’nın o meşhur düsturunu bir kez daha hatırlatarak bölgeden ayrıldı:

"İyi insan olmadan iyi Beşiktaşlı olunmaz."