Yaşanan acı olayların Malatya’da tekerrür etmemesi ve suç unsurlarının okul çevrelerinden temizlenmesi amacıyla, mülki amirlerin talimatıyla emniyet ve jandarma ekipleri eş zamanlı operasyonlar başlattı.

RAKAMLARLA DEV OPERASYON: BİNLERCE GBT SORGUSU

20-26 Nisan 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen faaliyet raporu, denetimlerin ne kadar kapsamlı olduğunu gözler önüne serdi. Malatya genelinde 496 görevli ekip ve 896 personelin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamalarda şu sonuçlar elde edildi:

-526 okul ve yurt çevresi titizlikle kontrol edildi.

-2.866 şahsın GBT sorgusu yapıldı.

-Öğrencilerin vakit geçirebileceği bin 24 park, bahçe ve metruk bina didik didik arandı.

-Okul çevrelerindeki 380 iş yeri, mevzuata uygunluk ve güvenlik riskleri açısından denetlendi.

Eğitim güvenliğini sağlamak, suçluların yakalanmasını kolaylaştırmak ve özellikle madde bağımlılığı ile diğer suç unsurlarını okul kapılarından uzak tutmak amacıyla başlatılan bu operasyonlar, veliler tarafından memnuniyetle karşılandı. Malatya güvenlik birimleri, eğitim-öğretim yılı boyunca denetimlerin aralıksız ve kararlılıkla süreceğini, çocukların güvenliği için hiçbir taviz verilmeyeceğini vurguladı.