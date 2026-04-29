Havacılık sektöründe kurallar giderek sıkılaşıyor. İngiltere merkezli dev havayolu şirketi British Airways, yolcuların uçuş esnasında uyması gereken davranış protokollerine radikal bir yenisini eklediğini duyurdu. Şirket, uçuş ekiplerinin mahremiyetini ve güvenliğini merkeze alan katı bir uygulamayı resmen yürürlüğe koydu.

KABİN EKİBİNİ İZİNSİZ KAYDA ALMAK YASAKLANDI

Yeni düzenleme kapsamında, yolcuların uçuş görevlilerine yönelik her türlü dijital kaydı denetim altına alınıyor. Kayıt yapmak artık çok zor. Kabin ekibinin açık ve yazılı onayı olmadan personel fotoğrafı çekmek kesinlikle yasaklandı. Ayrıca video kaydı almak veya sosyal medya platformlarında yapılan canlı yayınlara personeli dahil etmek 'kabul edilemez davranış' statüsüne alındı. Kararın temelinde ise son dönemde uçuş çalışanlarını hedef alan sözlü ve fiziksel taciz vakalarındaki artış yatıyor.

KURALA UYMAYANLARA UÇUŞ MENİ VERİLECEK

Taşıma Şartları metnine eklenen kuralı ihlal eden yolcuları ağır yaptırımlar bekliyor. İzinsiz kayıt yapanlara uçuş esnasında anında müdahale edilecek. Durumun ciddiyetine göre söz konusu yolcu hakkında yasal süreç başlatılması da şirketin masasında duran seçenekler arasında yer alıyor. En ağır yaptırım ise uçuş hakkının iptali. İhlali gerçekleştiren yolcular doğrudan kara listeye alınacak ve bir daha British Airways bünyesindeki uçaklara binemeyecek.