Resmi Gazete’de yayımlanan 2026 yılı kurban hizmetlerinin uygulanmasına dair tebliğ kapsamında kurban satış yerlerine yönelik alınacak önlemler açıklandı.

KURBANLIK HAYVANLAR NEREDE SATILABİLİR?

Buna göre, hayvancılık işletmelerinden doğrudan yapılan satışlar hariç kurbanlık hayvanlar; canlı hayvan borsası, hayvan toplama ve satış merkezi, hayvan pazarı, hayvan park ve panayırlarının yanı sıra komisyonlarca alınan kararlar doğrultusunda belirlenen kurban satış yerlerinde ve özel kurban kesimi yapılacak işletmelerde alınıp satılacak. Önceden belirlenen yerler dışında, kurbanlık hayvan alım ve satımlarına müsaade edilmeyecek.

KÜPELENMEMİŞ VE KAYIT ALTINA ALINMAMIŞ HAYVANLARIN SATIŞI YASAK!

Kurban satış yerlerine getirilen hayvanların il içi hareketlerinde pasaport/nakil belgesi, iller arası hareketlerinde ise veteriner sağlık raporları, pasaport/nakil belgeleri kontrol edilerek, belgeleri tam olanların girişine izin verilecek. Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğine ve Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği’ne göre küpelenmemiş ve kayıt altına alınmamış hayvanların kurban satış yerlerine girişlerine müsaade edilmeyecek.

"KURBAN KONTROL VE DENETİM BİRİMİ" KURULACAK

Kurban satış yerlerinde komisyonlarca belirlenecek yeterli sayıda resmi/belediye/serbest veteriner hekim, belediye zabıtası ile din görevlilerinden oluşan "Kurban Kontrol ve Denetim Birimi" kurulacak. Bu birimde görev yapacak serbest veteriner hekimler, Veteriner Hekim Odaları ile işbirliği yapılarak belirlenecek.

HER GÜN DEZENFEKTE EDİLECEK

Kurban satış yerleri belediyelerce her gün sabah ve akşam temizlenecek, ayrıca etkin dezenfektan maddeler kullanılarak dezenfekte edilecek.

Kurban satış yerlerinde farklı coğrafi bölgelerden hayvanlar bir araya geldiği ve satılamayan hayvanların geri dönüşlerinde hastalık bulaştırma riski bulunduğundan dolayı, satış yerlerine gelen hayvanlar giriş ve çıkışlarda bulaşıcı hastalıklar yönünden kontrol edilerek hastalıklı hayvanların nakline izin verilmeyecek.