MÜSİAD Malatya Şubesi ev sahipliğinde düzenlenen “Yüksek Teknoloji Üretiminde Yerli Güç: Aser Sanayi ile İş Dünyasına Bakış” programında konuşan Taha Yücel, Malatya’da kurulan tesisin yalnızca bir üretim alanı olmadığını, aynı zamanda savunma sanayi ekosisteminin temelini oluşturacağını söyledi.

“MALATYA GÜÇLÜ BİR ÜRETİM MERKEZİ OLABİLİR”

Toplantının açılışında konuşan Yunus Akçin, Türkiye’nin savunma sanayisinde önemli bir ivme yakaladığını belirterek, yerli ve milli üretimin artık stratejik bir zorunluluk haline geldiğini vurguladı.

Akçin, Malatya’nın güçlü sanayi altyapısı ve girişimci yapısıyla bu süreçte önemli rol üstlenebileceğini ifade ederek,

“Şehrimiz bu iş birliklerine hazır ve dinamik bir yapıya sahip. Kamu ve özel sektörün birlikte hareket etmesiyle Malatya’nın savunma sanayine entegre bir üretim merkezi haline gelmesi mümkündür”

dedi.

“DEPREM SONRASI HIZLI ADIM ATTIK”

Programda söz alan ASELSAN Genel Müdürü Taha Yücel ise deprem sonrası Malatya’da hızlı bir şekilde harekete geçtiklerini belirtti. Yücel,

“Cumhurbaşkanımızın vizyonu doğrultusunda, ASELSAN’ın yüzde yüz sermayesiyle Malatya’da bir şirket kurduk. Birçok ilde kolay hayata geçirilemeyen bu yatırımı, Malatya’da güçlü bir sahiplenmeyle başardık”

diye konuştu.

“FABRİKA AYNI ZAMANDA BİR OKUL”

Başlangıçta bakım-onarım tesisi olarak planlanan yapının kısa sürede geliştiğini belirten Yücel, tesisin bugün kalp dizgi hatları ve kablo üretim altyapısıyla güçlü bir üretim merkezine dönüştüğünü söyledi.

Yücel,

“Bu tesis sadece üretim yapmıyor, aynı zamanda savunma sanayine nitelikli insan kaynağı yetiştiren bir okul niteliği taşıyor”

ifadelerini kullandı. Yeni fabrika inşaatının da başlayacağını belirten Yücel, kapasitenin daha da artırılacağını kaydetti.

GENÇLERE İSTİHDAM KAPISI

Malatya’daki yatırımın genç istihdamına önemli katkı sunduğunu vurgulayan Yücel, fabrikada yaş ortalaması 23 olan yaklaşık 100 kişinin görev yaptığını açıkladı. Türkiye’nin en büyük gücünün insan kaynağı olduğunu belirten Yücel, yapılan yatırımların kalıcı değer üretmeye odaklandığını söyledi.

HEDEF: SAVUNMA SANAYİ EKOSİSTEMİ

Yücel, Malatya’daki yatırımın tek bir tesisle sınırlı kalmayacağını belirterek, şehirde geniş bir üretim ve teknoloji ağı oluşturmayı hedeflediklerini ifade etti. Üniversite-sanayi iş birliğine dikkat çeken Yücel, girişimciler için bölgede ciddi fırsatlar bulunduğunu dile getirdi.

GİRİŞİMCİLERE DESTEK MESAJI

ASELSAN’ın yerli üretim hamlesi kapsamında girişimcilere mentorluk ve pazar desteği sunduğunu belirten Yücel,

“Bir ürünün başarılı olması için müşterisinin olması gerekir. Biz de bu noktada girişimcilerin yanında duruyoruz”

dedi.