Olay, saat 15.45 sıralarında Malatya-Elazığ kara yolu üzerindeki Turgut Temelli Alt Geçidi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametine doğru seyir halinde olan 23 ADM 081 plakalı çekici, aynı yönde ilerleyen bir aracın sıkıştırması sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Savrulan çekici, yol ortasındaki refüje çıkarak durabildi.

Kazada herhangi bir yaralanma yaşanmazken, olay nedeniyle çevre yolunda trafik bir süreliğine durma noktasına geldi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, hem trafik akışını kontrollü şekilde sağladı hem de çekicinin bulunduğu yerden kaldırılması için çalışma başlattı.

Çekicinin yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale dönerken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.