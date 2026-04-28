İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında, Türkiye’nin dört bir yanında eşi benzeri görülmemiş bir operasyona imza atıldı. Aralarında Malatya'nın da yer aldığı 75 ilde, sokak satıcılarına ve uyuşturucu şebekelerine yönelik düzenlenen baskınlarda rakamlar dudak uçuklattı.

Operasyonun Devasa Bilançosu Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının titiz çalışması sonucu; 1 bin 980 ekip, 4 bin 950 personel, 21 hava aracı ve 43 narkotik dedektör köpeği sahaya indi. Eş zamanlı baskınlarla zehir tacirlerinin inlerine girildi.

MALATYA VE 74 İLDE NELER ELE GEÇİRİLDİ?

Operasyonlar neticesinde toplamda:

767 Kilogram uyuşturucu madde,

3 Milyon 340 Bin 726 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

BİNLERCE GÖZALTI VE TUTUKLAMA

Saha çalışmaları sonucunda toplam 1 bin 319 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şahıslardan 638’i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 174 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin emniyetteki sorgu ve işlemleri ise titizlikle devam ediyor.

Emniyet yetkilileri, Malatya genelinde ve ülke genelinde uyuşturucu ile mücadelenin "sıfır tolerans" ilkesiyle kararlılıkla süreceği mesajını verdi.