Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Spor ve Gençlik merkezi yatırımları kapsamında Karagöz Spor Kompleksi'nin temel atma töreni gerçekleştirildi.

Yavuz Selim Mahallesi Karagöz TOKİ Bölgesi’nde gerçekleştirilen temel atma törenine, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’in yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu Bölge Müdürü Işılay Çalışkan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan, AK Parti Malatya İl Başkanı Ali Bakan, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Spor kompleksinin hayırlı olmasını temenni eden Türkiye Futbol Federasyonu Bölge Müdürü Işılay Çalışkan,

“Malatya’da bir yandan deprem sonrası dönüşüm çalışmaları devam ederken diğer yandan da Büyükşehir Belediyemiz spor yatırımlarını hayata geçiriyor. Karagöz semtine spor kompleksinin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum”

şeklinde konuştu.

“MALATYA’MIZA GÜZEL YATIRIMLAR YAPILIYOR”

Yeni yapılacak spor kompleksinin gençlerin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelikte olduğunu dile getiren Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan,

"Gençlik merkezlerinin 23'üncüsünün temeli bugün atılıyor. Bu merkez gençlerimizin hem sanatsal, hem sportif, hem eğitsel anlamda tüm ihtiyaçlarının giderilebileceği büyük bir spor kompleksi. Bir ay içerisinde 4'üncü gençlik merkezinin açılışına geliyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın, Spor Toto Teşkilatımızın hep birlikte el ele katkıları ile Malatya'mıza güzel yatırımlar yapılıyor"

ifadelerine yer verdi.

“MALATYA SPOR YATIRIMLARINDA EN ÖNDE OLAN İLLERDEN BİRİ”

Bu yıl itibariyle Malatya'da deprem sonrası inşa çalışmalarının sona ereceğini kaydeden AK Parti Malatya İl Başkanı Ali Bakan,

“Malatya’mız sadece imar değil şehrin ihyası noktasında da büyük bir aşama kaydetti. Malatya, bölgede spor yatırımlarında en önde olan illerimizden bir tanesi. 6 Şubat depremini yaşadık ama o günler bugünlere geldiğimiz noktada işyerleri ve konutların tamamı bitmek üzere, teslim ediliyor ve bu yıl bu konu kapanmış olacak. Bunların yanında sosyal donatılar dediğimiz spor kompleksleri de hayata geçiriliyor”

diye konuştu.

“SPORA ÇOK CİDDİ ANLAMDA YATIRIM YAPIYORUZ”

Şehrin geleceğinin gençlerle şekilleneceğinin bilincinde olduklarını kaydeden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er,

“Bu bölgede TOKİ evlerinin yoğunluklu olduğu bir bölge. Spor yatırımlarının nereye yapılacağı konusunda tespitler yaparken özellikle Malatya’nın her tarafından insanların çok rahatlıkla ulaşabileceği alanları seçmeye özen gösteriyoruz. Biz şehrin geleceğini binalarla, tesislerle, yollarla inşa ediyoruz ama şehrin geleceğinin gençlerle şekilleneceğini çok iyi biliyoruz. Spora çok ciddi anlamda yatırım yapıyoruz. Artık Malatya’nın futbolcuları kendi şehrindeki spor tesislerinde çalışarak profesyonel liglere çıkacaklar”

açıklamasında bulundu.