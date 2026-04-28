DSİ 9. Bölge Müdürlüğü, 2026 yılı makine çalışma sezonunu Elazığ’da düzenlenen törenle açtı. Malatya başta olmak üzere bölgedeki dev projelerin kaderini belirleyecek iş makineleri sahaya iniyor. İşte yeni sezonun detayları…

BÖLGEDE İŞ MAKİNELERİNİN SESİ YÜKSELİYOR

Devlet Su İşleri (DSİ) 9. Bölge Müdürlüğü, tarımsal sulamadan taşkın korumaya, altyapı çalışmalarından sondaj faaliyetlerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan 2026 yılı makine çalışma sezonuna resmen başladı. Elazığ Makine İmalat ve Sondaj Şube Müdürlüğü yerleşkesinde düzenlenen tören, dualar ve kurban kesimiyle gerçekleştirildi.

"KAZASIZ VE BEREKETLİ BİR YIL OLSUN"

Törene DSİ 9. Bölge Müdürü Ömer Açıkgöz, bölge müdür yardımcıları, sendika temsilcileri ve teknik personel katıldı. Açılış konuşmasında güvenli çalışma vurgusu yapan Açıkgöz, Yeni çalışma sezonunun tüm personelimiz için kazasız, belasız ve bereketli geçmesini diliyorum. Sahadaki her bir makinemiz, ülkemizin ve bölgemizin kalkınması için ter dökecek ifadelerini kullandı.

MALATYA VE KOMŞU İLLERDE YOĞUN MESAİ BAŞLIYOR

Yeni sezonun açılmasıyla birlikte, DSİ 9. Bölge sorumluluk alanındaki illerde (Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl) beklenen yatırımlar hız kazanacak. Özellikle Malatya genelinde devam eden sulama projeleri ve arazi ıslah çalışmalarının, yeni makine parkı desteğiyle hedeflenen süreden önce tamamlanması planlanıyor.

GÜVENLİK VE VERİMLİLİK ÖN PLANDA

DSİ yetkilileri, 2026 sezonunda çalışmaların tamamen "iş sağlığı ve güvenliği" çerçevesinde yürütüleceğinin altını çizdi. Modernize edilen iş makineleri ve uzman operatörlerle birlikte, bölgedeki su kaynaklarının verimli kullanılması adına stratejik adımlar atılacak.